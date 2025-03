"Gruppo compatto con Cenacchi"

Dopo l’uscita di Alberto Astolfi da Uniti per Riva del Po, il gruppo consiliare si è incontrato alla sala civica della biblioteca di Ro per valutare il nuovo cammino da intraprendere. Hanno aderito tutti i componenti della lista presentata alle elezioni, confermando il loro impegno a sostegno della nuova capogruppo Egle Cenacchi. "Il Gruppo quindi – riportano da Uniti per Riva del Po in una nota -, è in piena salute, molto motivato e compatto nel lungo cammino da seguire in questi anni d’opposizione/minoranza. Non commentiamo volutamente la decisione di Astolfi, perché siamo persone pragmatiche, ma soprattutto perché non vogliamo perderci in sterili "battibecchi", perché il lavoro da fare è tanto ed impegnativo". Nell’incontro sono stati altresì chiariti alcuni aspetti. A partire dal simbolo del gruppo consigliare che viene cambiato "perché non può essere utilizzato quello di Astolfi candidato Sindaco; il gruppo resta uno schieramento composto da persone di partito, ma anche da uomini e donne fuori dai circuiti partitici che si sentono impegnati per la Comunità. Il nostro progetto politico e l’azione amministrativa, si basano sul pragmatismo ispirato al sociale, nel quale ogni individuo, attraverso il rispetto delle regole democratiche, può trovare la propria strada. Prezioso quindi il risultato scaturito da un’azione all’apparenza spiacevole, l’uscita di Astolfi, perché ci ha permesso, molto onestamente, di ammettere alcuni errori fatti, per i quali ora ci troviamo in minoranza". Insieme al Gruppo che si è presentato alle elezioni, si è costituita una nuova compagine "composta da sostenitori del nostro progetto amministrativo e del metodo democratico che intendiamo divulgare fra i cittadini. La sala era gremita di persone che vogliono lavorare con noi. La nostra porta è aperta a chi vuole partecipare".

v. f.