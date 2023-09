Gruppo dei 10, otto serate tra Spirito e Comunale

Da Vigarano al Teatro Abbado. La raccomandazione alla stampa di provare a trasmettere l’entusiasmo del Gruppo dei 10 - raccomandazione fatta dal direttore artistico, Alessandro Mistri - trova un adeguato riscontro nel cartellone proposto per la nuova tappa della storica rassegna ‘Tutte le direzioni in Fall 2023’. Un programma che animerà l’autunno ferrarese con 8 appuntamenti, di cui sette al consueto ‘Spirito’ di Vigarano Mainarda e uno al Teatro Comunale di Ferrara. "Siamo orgogliosi dell’appuntamento al Ridotto dell’Abbado – afferma Massimo Cavalleretti, presidente del Gruppo – offriamo questo concerto alla città, con la Fondazione Teatro Comunale e con l’amministrazione comunale, che ringraziamo". A sua volta, l’assessore alla cultura Marco Gulinelli ha espresso gratitudine per il Gruppo dei 10: "Ci hanno sempre abituato a una grandissima qualità, derivante non solo dalla passione, ma anche da una profonda cultura musicale e jazzistica".

"Pensiamo all’Abbado come teatro di tutti i ferraresi, una casa in cui i ferraresi possano esprimere il loro talento – aggiunge il direttore artistico del Comunale, Marcello Corvino – quando dei professionisti affermati si mettono insieme per offrire un servizio alla città, quella città diventa una comunità in cui vivere". La serata al Ridotto, dal titolo ‘Dalla classica al jazz’, sarà il 7 dicembre, con il concerto del pianista Rossano Sportiello, tra i principali interpreti del jazz classico americano negli anni Venti, Trenta e Quaranta. Fra musica, letteratura, sport, ricordi, proposte e celebrazioni: la rassegna allo Spirito di Vigarano si apre il 29 settembre con ‘Una canzone intorno al mondo’, viaggio con The New Trio nella musica moderna. Ospite speciale, Mario Rosini, cantante e musicista a tutto tondo, che incontrerà Giancarlo Porro (Porro ha condiviso il palco con Stevie Wonder), Yazan ‘Greselin e Paolo Pellegatti, batterista che ha ospitato in un suo album Carl Anderson e Fabio Concato. Pellegatti costituisce l’occasione per invitare alla serata Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e voce del Milan: il concerto, infatti, sarà preceduto da una chiacchierata sul calcio, con ospiti Ruben Buriani, Mauro Malaguti, Davide Bonesi e Checco Cardi. Durante la serata, si celebrerà anche il compleanno dell’indimenticabile capitano biancazzurro, Oscar Massei, ricordando le glorie della Spal.

Il 28 ottobre, quindi, torna ‘Elliade. Vita epica di un batterista fra pensieri, suoni e immagini’: incontro fuori dai canoni con Ellade Bandini, che ricondurrà col pubblico la sua carriera nell’Olimpo della musica, con nomi come Guccini, Mina, De André, Jannacci, Bennato, Venditti…Quindi, sabato 11 novembre, Rossana Casale canterà Joni Mitchell, accompagnata da Emiliano Begni al piano, Francesco Consaga al sax soprano, Ermanno Dodaro al contrabasso e Gino Cardamone alla chitarra. Sabato 25 sarà la volta del Mario Rusca Trio, che proporrà ‘Direzione Mingus’, nella stessa serata in cui verrà consegnato il Premio Tutte le Direzioni 2023 al bassista e contrabbassista ferrarese di fama internazionale, Ares Tavolazzi. E ancora, il 2 dicembre c’è Mimmo Locasciulli, per un concerto voce e pianoforte - ‘Alla ricerca del sentimento perduto’ – che sa di proustiano, il 16 dicembre sarà tempo di ‘Enrico Pieranunzi. The Great Piano Concert’ (con la presentazione del libro ‘Pepito, il principe del jazz’) e, infine, il 26 dicembre si chiude la rassegna con ‘Peccato Vinile Christmas Edition’, alle ore 12.