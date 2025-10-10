Gruppo dei 10 per Guccini

Biondini, Tempera, Marangolo, Marzi, Bandini. Sono i nomi che compongono una band straordinaria, già nella leggenda del cantautorato italiano. Nomi che riempiono i teatri di tutta Italia e che stanno per arrivare a Ferrara. Sono “I Musici di Francesco Guccini”, cui è affidata l’apertura della rassegna Tutte le Direzioni in Fall & Wintertime 2025 organizzata dal Gruppo dei 10.

Saranno loro, infatti, i protagonisti del primo appuntamento della stagione, che si terrà in matinée questa domenica, 12 ottobre, al ristorante Spirito di Vigarano Mainarda: dopo un pranzo pensato per accogliere insieme l’autunno, saliranno sul palco Juan Carlos ‘Flaco’ Biondini (chitarra e voce), Vince Tempera (pianoforte e tastiere), Antonio Marangolo (fiati e percussioni), Giacomo Marzi (basso elettrico), Ellade Bandini (batteria e percussioni).

Ma chi sono davvero “I Musici di Francesco Guccini”? Presi individualmente sono a loro volta dei geni assoluti della musica. Eppure, si sa, nel grande cantautorato italiano, unico erede della poesia antica, il primo valore è dato dalla parola. E in questo, Guccini è inarrivabile. "Un’occasione unica per rivivere le atmosfere, le melodie e le emozioni di canzoni che hanno accompagnato intere generazioni, in un concerto che celebra la poesia e la musica d’autore".

Al termine del concerto, si terrà un secondo momento: lo Spirito si trasformerà in una sala di proiezione e prenderà la parola Gabriele Caveduri, per presentare il suo libro ’Inseguendo il cinema che spacca i cuori’.