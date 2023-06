Gruppo dei 10 tra memoria e musica Il maestro del piano per i fondatori

Oggi la rassegna ‘Tutte le direzioni in Summertime’ torna allo Spirito (Vigarano Mainarda). E’ tempo del concerto-recital del “maestro” del pianoforte, Rossano Sportiello, per ‘Chico, Antonio, Domenico, Adelino always with us’. Sarà una serata per ricordare chi era e resterà per sempre nell’anima del Gruppo dei 10, attraverso la memoria e la buona musica. E come sempre, a ricordo degli amici scomparsi, si aggiunge il menù a base di “tonno e cipolla”, tra i piatti preferiti del presidente.

Il pluripremiato pianista Rossano Sportiello, classe 1974, inizia lo studio del pianoforte all’età di nove sotto la guida del pianista italiano Carlo Villa e continua fino al suo diploma in pianoforte classico al Conservatorio nel 1996. A 16 anni, suona già nei locali jazz nell’area di Milano, e nel 1992, entra a far parte di uno dei gruppi jazz storici europei “Milano Jazz Gang”, col quale va in tour in tutta Italia ed

Europa fino alla fine del 2000. Nello stesso anno, Rossano incontra il leggendario pianista jazz Barry Harris, che ne diventa mentore e amico. Considerato dai critici internazionali un seguace di Ralph Sutton, Dave McKenna e Barry Harris, l’artista si

sente legato anche ad altri grandi maestri quali Fats Waller, Teddy Wilson, Art Tatum, Count Basie, Earl Hines, Ellis Larkins e Bill Evans.

Il Gruppo dei 10, sodalizio ideato nel 2010 da alcuni ferraresi desiderosi di arricchire il panorama culturale estense con concerti dedicati al jazz e non solo,

torna dall’8 giugno al 25 agosto con una nuova proposta per trascorrere insieme l’estate, come sempre verso tutte le direzioni che la musica sa offrire. Il minimo comune denominatore di Tutte le direzioni in Summertime 2023 è la riproposta di alcuni dei più bei concerti già tenuti nel recente passato allo Spirito, ribadendo così la volontà di suggerire un ascolto non effimero, ma approfondito e condiviso, al

