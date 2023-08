"Gruppo della Vecia dona nuova installazione a Parco Giochi di Mesola"

Una nuova giostra composta da una scaletta, da una torretta in legno e da uno scivolo, è stata installata, anche grazie al contributo donato dal "Gruppo della Vecia", nel parco giochi di Piazza Vittorio Veneto, a Bosco Mesola. Una collocazione resa possibile sia grazie al contributo del "Gruppo della Vecia", donne e uomini che travestiti, con abiti recuperati nei vecchi bauli, che il giorno dell’Epifania passano per le strade del paese e propongono la tradizionale scena della vecchia, prima morta e poi risorta. Per la spesa complessiva del nuovo gioco che costa 5.500 euro, e farà la gioia dei più piccoli, serviva un’aggiunta di risorse erogate dall’amministrazione comunale mesolana.

Nel giorno della sua collocazione il primo cittadino di Mesola Gianni Michele Padovani ha lanciato un appello affinché vi sia sempre il doveroso rispetto ai beni pubblici ed alle regole dell’educazione civica, anche perché tutto venga mantenuto nel miglior modo e per un tempo più lungo possibile. Al taglio del nastro, oltre al sindaco erano presenti l’assessore alla cultura Lara Fabbri, il consigliere comunale Davide Bordini, il presidente della Pro Loco Alessandro Pozzati, diversi figuranti del "Gruppo della Vecia", moltissimi bambini, che hanno subito "collaudato" il gioco, con le loro mamme.