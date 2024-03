Gruppo Hera: "Dialogo sempre aperto"

In merito alla nota diffusa dalle organizzazioni sindacali, il Gruppo Hera ribadisce "che il dialogo è sempre rimasto aperto e riafferma la volontà di proseguire il confronto con massima trasparenza e piena collaborazione, sulla base di un calendario di incontri già organizzato dalla multiutility. Il Gruppo Hera ricorda inoltre che da sempre è legato fortemente ai territori in cui opera e ha come obiettivo strategico del proprio Piano industriale la creazione di valore con un percorso di sviluppo che accelera gli investimenti per le comunità, per la crescita professionale, la sicurezza e il benessere della popolazione aziendale, che ha raggiunto livelli di piena soddisfazione registrati da enti esterni certificati". Così come continuano ad attestarsi su "standard di elevata qualità, in progressivo miglioramento grazie all’impegno quotidiano della multiutility", i servizi erogati sui i territori dove Hera è presente.