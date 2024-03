Guadora, c’è il sì al progetto di bonifica

CENTO

Il Comune di Cento ha approvato il progetto definitivo per quanto riguarda la bonifica del tratto dello scolo Guadora prospiciente l’area ex Chimiren a Cento, a seguito del parere favorevole di Arpae, a conclusione della conferenza di servizi. Mentre trova risposta solo temporanea la necessità di lavori all’asilo Pacinotti dove la consigliera di Fratelli d’Italia Francesca Caldarone aveva parlato di infiltrazioni tali da dover mettere numerosi secchi per raccogliere acqua dal tetto.

La questione della bonifica del Guadora, risale fin dal 2008, con una prima approvazione di progetto nel 2013 e un importo di 350mila euro. Nel 2014, nuove prove sui fanghi avevano evidenziato valori di concentrazione dello zinco inferiori e quindi si è andati all’ennesima, la 5°, conferenza dei servizi e un nuovo progetto e l’anno dopo, l’aggiudicazione dei lavori. Nel 2016, la 6° Conferenza per la sistemazione idraulica e risanamento ambientale del tronco terminale del canale consorziale Guadora, ha chiesto ulteriori campionamenti sui fanghi posticipando la definizione dell’intervento. Da qui, altre conferenze, richieste di integrazioni fino a novembre ’23 con il sì di Arpae e la successiva convenzione tra Comune e Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con la quale veniva stabilito, tra le altre cose, che sarà il Consorzio a provvedere alla progettazione esecutiva, all’affidamento dei lavori di recupero della piena funzionalità idraulica dello scolo, nell’ambito del progetto generale degli interventi strutturali per la sicurezza idraulica dell’area centese, nonché alla Direzione dei Lavori, utilizzando a tal fine la somma di 414.490,24 euro messa a disposizione dalla municipalità e finanziando con proprie risorse eventuali maggiori oneri che dovessero sopravvenire in corso di progettazione ed esecuzione, fino al collaudo finale dei lavori.

Trova invece solo parziale soluzione la problematica delle infiltrazioni all’asilo Pacinotti. Per 5.500 euro, si parla infatti di "affidare l’intervento di realizzazione di protezioni volte a tamponare la situazione di emergenza e a garantire un livello minimo di tenuta all’acqua della copertura della scuola dell’infanzia’, parlando di ‘inerzia’ da parte della ditta precedente e di ‘infiltrazioni che hanno creato qualche disagio allo svolgimento delle attività didattiche del plesso’. Dal Comune viene reso noto anche di ‘numerosi verbali e comunicazioni intercorsi con la ditta appaltatrice dei lavori per l’eliminazione delle vulnerabilità e miglioramento sismico della scuola dell’infanzia, chiedendo un intervento di risoluzione delle problematiche accertate ma senza avere riscontro fattivo’.

Laura Guerra