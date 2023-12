Guaraldi: "In Provincia focus su scuola e strade". Sostegno ad Azzalli e Bonazza nei Comuni

Manutenzione delle scuole, viabilità e sanità. La Provincia "non è un ente astratto: c’è, benché depotenziata dalla sciagurata riforma Delrio, e ha deleghe importantissime". Una carrellata conoscitiva, per far comprendere "la lunga attività in Consiglio". Alessandro Guaraldi, punta di diamante di Fratelli d’Italia nell’Alto Ferrarese, sveste i panni centese e indossa quelli di consigliere provinciale, tracciando un bilancio delle sue attività nel corso degli ultimi due anni. "Ho presentato tredici interrogazioni – così Guaraldi – su temi fondamentali che riguardano il nostro territorio. A partire dalle scuole e dalla manutenzione. Non è ammissibile che ogni anno la Provincia intervenga tardivamente, a seguito delle segnalazioni dei ragazzi, per ripristinare gli impianti di riscaldamento negli istituti superiori del territorio". La conferenza di ieri mattina è stata l’occasione per il neo presidente di Fratelli d’Italia, Alessandro Balboni per fare il punto in vista degli appuntamenti elettorali di questa primavera. "Ad Argenta – scandisce – noi sosteniamo, assieme a Forza Italia, la candidatura di Gabriella Azzalli. Un profilo civico di altissimo valore. Ora aspettiamo di capire cosa farà la Lega". Più o meno lo stesso scenario che si configura a Lagosanto "in cui sosterremo Gianluca Bonazza", sul quale il Carroccio non si è ancora espresso e a Poggio "in cui sono in corso delle interlocuzioni".