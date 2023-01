Guaraldi: "Via Correggio non va La manutenzione non è adeguata"

CENTO

"Via Correggio, servono risposte" è così che interviene il consigliere provinciale Alessandro Guaraldi, in quota a Fratelli d’Italia, chiedendo chiarezza sui lavori svolti sul quell’importante tratto di strada che collega il modenese col ferrarese, attraversando Casumaro per arrivare a Terre del Reno. "Via Correggio è un’arteria stradale che collega il territorio modenese con l’alto ferrarese – prosegue Guaraldi - nell’autunno dello scorso anno sono stati eseguiti lavori di manutenzione che hanno generato non poche polemiche da parte di cittadini ed automobilisti. Come si può notare i tratti appena manutentati versano già in condizioni precarie e potenzialmente pericolose". E tuona Guaraldi, che è anche consigliere comunale a Cento. "A seguito dei lavori di manutenzione non adeguati avvenuti nel periodo autunnale, – prosegue - mi sono subito attivato interrogando la Provincia per chiedere spiegazioni sulla natura degli interventi eseguiti da Anas s.p.a sul tratto di via Correggio che collega Casumaro a Mirabello. Già a fine agosto avevo presentato, in consiglio provinciale, un ordine del giorno in cui si chiedeva di aprire un tavolo di lavoro per consentire ai consiglieri e ai tecnici della provincia di poter interloquire con Anas Spa per poter eseguire i lavori di manutenzione a regola d’arte. Nulla di tutto ciò è avvenuto. La risposta alla mia interrogazione è stata del tutto inadeguata: l’amministrazione provinciale ha affermato di non esser a conoscenza dell’effettivo inizio dei lavori". E punta il dito.

"Mi chiedo come sia possibile che l’ente provinciale non sia informato dei lavori su una strada che hanno comportato deviazioni di traffico su arterie provinciali – dice e – tutto questo non sarebbe accaduto se si fosse attivato il tavolo di condivisione programmatica chiesto con il mio Odg di agosto, poiché chi vive veramente quella strada sa benissimo che un sottile strato di asfalto non può risolvere problemi strutturali ingenti e sopportare il carico dei mezzi pesanti che sono costretti a transitare per via Correggio. I risultati ora si vedono a occhio nudo, la strada è colma di avvallamenti potenzialmente pericolosi. Porterò al più presto, nuovamente, il tema sui banchi del consiglio provinciale".

l.g.