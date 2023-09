Guarda e Alberone a Riva del Po restano a secco: Cadf effettua lavori alla rete idrica obsoleta

Oggi dalle 8.30 alle 12, nelle località di Guarda e Alberone del Comune di Riva del Po, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile per lavori di manutenzione alla rete idrica programmati dalla società Cadf. La sospensione interesserà i centri abitati e le vie limitrofe. La sospensione e riattivazione del flusso idrico potrebbero causare la temporanea fuoriuscita di acqua torbida che si esaurirà in breve tempo. In caso di pioggia l’intervento verrà posticipato a data da destinarsi. Il disagio sarà comunque limitato a una mattinata. L’obiettivo è sistemare le condotte anche per evitare fastidiose rotture per il futuro. Gli interventi Cadf sono molto importanti per realizzare una rete idrica moderna e a prova di guasti, che sia resistente in inverno e in estate.

v.f.