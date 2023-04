"Guardavo film d’essai. Mi si aprì un mondo"

La 2A della scuola Boiardo, guidata dalla professoressa Caterina Brandoli, si cimenta con un’ intervista a Maurizio Cinti.

Maurizio Cinti è video maker, curatore di rassegne cinematografiche. Ha realizzato numerosi documentari anche in collaborazione con il comune di Comacchio. Lavora con team italiani e internazionali. Opera per la diffusione della cultura del cinema negli Istituti scolastici secondari di primo e secondo grado, tenendo corsi teorici e pratici. Presso la scuola Boiardo ha tenuto un ciclo di lezioni con workshop di regia nell’ambito del progetto ministeriale “Cinema Mutante”, sul tema dei diritti umani.

Come e quando ha iniziato a svolgere la professione di regista?

"Definirmi regista non è adatto, più che altro sono un videomaker, ho iniziato a “creare video” già a 14 anni, negli anni ho frequentato personaggi che mi hanno ispirato a da 15 anni è diventato il mio lavoro"

Quale percorso di studio ha seguito?

"Corsi sul cinema, sul videomaking e sul montaggio video. Non ho frequentato scuole di cinema ma la mia grande passione per il cinema mi ha portato ad approfondire l’argomento nei modi più disparati"

Da ragazzo come ha capito che questa era la sua passione?

"Ho avuto una fidanzata che era perennemente in ritardo, ho iniziato a colmare questi suoi ritardi, guardando film d’essai che trovavo in una videoteca vicino a casa sua. Mi si aprì un mondo ed ogni serata le raccontavo il film che avevo visto. Da allora ogni giorno guardo almeno un film"

Lei ama lavorare con i giovani e nelle scuole; quale esperienza porta nel cuore come insegnamento ricevuto dai ragazzi?

"Mi piace molto lavorare con i giovani, a volte mi fanno impazzire per la mancanza di disciplina durante le giornate dedicate alle riprese ma, alla fine dei percorsi, mi rendo conto che da giovani è normale “fare panico in classe” e apprezzo il loro entusiasmo e curiosità"

A quali progetti cinematografici sta lavorando?

"Ad alcuni documentari sull’arte"

Il suo genere preferito?

"DrammaticoFantascienza"

Come si è sentito a dirigere il suo primo cortometraggio “La ragazza della laguna”?

"È stato molto interessante parlare di bullismo promuovendo anche il territorio che ospitava la scuola coinvolta"

Maurizio, un consiglio. Io sono un appassionato di cinema e mi diletto a fare l’attore in un laboratorio a Ferrara. In questi giorni non riesco a creare nuove storie che possano accattivare un ipotetico pubblico. Come fai quando ha momenti di blocco? Prende spunto da un libro, da un film?

"Cerco di essere sempre curioso, sono un gran osservatore. Ogni storia se raccontata bene diventa interessante. Prendi spunto dai tuoi genitori, dai tuoi amici, dai tuoi parenti e dai tuoi prof. Vedrai che ognuno di loro ha una storia che merita di essere raccontata"

Che obiettivi ha in mente per il futuro?

"Lavorare nel mondo del surf e del kitesurf, sono le mie più grandi passioni dopo il cinema"

Quale film famoso le sarebbe piaciuto girare?

"Interstellar"

Qual è il suo regista preferito?

"Stanley Kubrick"

Qual è il suo attore o la sua attrice preferitoa?

"Kristen Stewart".