Guardia di finanza, cambio al vertice. D’Elia lascia la città, arriva Sebaste

Cambio al vertice della guardia di finanza estense. Il colonnello Cosimo d’Elia lascia caserma di via Palestro e cede il comando al colonnello Gabriele Sebaste. La cerimonia di avvicendamento si è svolta ieri mattina nella sede del comando provinciale delle fiamme gialle. Alla presenza del comandante regionale, generale di divisione Ivano Maccani e di una rappresentanza di personale dei reparti dipendenti e della sezione Anfi di Ferrara, d’Elia ha salutato la città estense per andare a ricoprire l’incarico di capo di stato maggiore al comando regionale Emilia Romagna. Nel suo discorso di commiato, l’ufficiale ha ringraziato i militari del comando provinciale e di tutti i reparti dipendenti per "l’eccellente lavoro svolto nel precedente quinquennio, attraversato dalla gravissima emergenza sanitaria", nel corso del quale "sono stati raggiunti significativi risultati nel comparto tutela delle entrate e della spesa pubblica". II colonnello Sebaste. durante il suo intervento, ha invece assicurato "impegno e collaborazione costante" con le altre istituzioni. Sebaste, 48 anni, è originario della provincia di Lecce. Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi di comando, l’ultimo dei quali al nucleo di polizia economico finanziaria di Varese.