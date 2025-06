Guardia di Finanza in festa. Frodi fiscali e lavoro nero, denunce e maxi sequestri

Oltre cento denunce per evasione fiscale, sequestri milionari e una trentina di imprenditori finiti nei guai per aver impiegato lavoratori in nero. E poi ancora controlli sugli appalti, sull’erogazione di fondi Pnrr e sulla corretta percezione di prestazioni sociali. Sono tante le attività svolte dalla guardia di finanza tra il 2024 e i primi mesi del 2025 nell’ambito del contrasto alla criminalità economica e finanziaria. Una panoramica dei risultati ottenuti è stata tracciata mercoledì pomeriggio dal comandante provinciale, colonnello Gabriele Sebaste, nell’ambito della festa per i 251 anni dalla fondazione delle fiamme gialle.

Evasione fiscale. La disamina delle attività svolte parte da quello che in un certo senso è il core business dei finanzieri, e cioè la lotta alle frodi fiscali. Su questo fronte, nel periodo in esame gli uomini del comando di via Palestro hanno condotto 77 indagini, con 110 persone denunciate e sequestri di beni per oltre due milioni. È stato inoltre eseguito un provvedimento di confisca su beni immobili per un milione e trecentomila euro a carico di un soggetto condannato per reati fiscali. Sono state proposte sei cessazioni di partita Iva, mentre sette persone sono finite nei guai per contrabbando. In materia di accise, sono scattati i sigilli per 340 chili di gasolio privi dei documenti sulla provenienza e 254 litri di alcolici messi in vendita senza pagare le tasse. Sono stati infine individuati 47 evasori totali. Sul versante del lavoro nero, la rete delle fiamme gialle è sempre ben tesa. Tra 2024 e primi mesi del 2025 la Finanza ha scoperto 36 datori di lavoro che hanno impiegato 58 dipendenti irregolari. Risultati soddisfacenti anche nelle verifiche sui crediti d’imposta, con la scoperta di somme non spettanti per quasi 40 milioni e nove denunce (la maggior parte dei quali riguarda i bonus edilizi).

Spesa pubblica. Altro settore che vede fortemente impegnati i militari di via Palestro è quello della tutela della spesa pubblica. La lente si è stretta sui flussi di spesa legati al Pnrr e sulle prestazioni sociali agevolate (tra cui i fondi per l’emergenza Covid). Per quanto riguarda i primi sono state eseguite 87 verifiche con rilievi per 99.677 euro e tre denunce per falso. Nel campo degli appalti, sono state scoperte procedure di assegnazione irregolari per un valore di tre milioni. A quasi un milione e mezzo ammontano invece le percezioni indebite di finanziamenti pubblici, un terzo dei quali riguardanti gli aiuti emessi nel corso della pandemia. Nel complesso, le persone denunciate sono state cinque. Sedici invece i ‘furbetti’ del Reddito di cittadinanza finiti nei guai, per un totale di oltre 151mila euro di importi percepiti in maniera indebita.

Crimine organizzato. L’attenzione della guardia di finanza si è concentrata anche sul contrasto alla criminalità organizzata, cercando di impedire le infiltrazioni nell’economia ‘pulita’. Sono state 168 le segnalazioni di operazioni relative a flussi finanziari sospetti e otto i controlli antiriciclaggio. Al termine delle attività sono state denunciate 14 persone, per somme che ruotano intorno ai sei milioni e quattrocentomila euro. Occhi aperti anche sul rispetto della normativa antimafia e sul rilascio della relativa documentazione per le gare pubbliche.

Crac. Per quanto riguarda i reati fallimentari, sono state denunciate 27 persone e accertate distrazioni per oltre 24 milioni di euro. Quasi 14mila, infine, i prodotti contraffatti sequestrati (soprattutto accessori e abbigliamento) con venti denunce. Sigilli anche a 22.967 articoli non sicuri e 70mila chili di alimenti non tracciabili.

Ordine pubblico. Ultimo ma non ultimo, l’impegno dei finanzieri sul fronte della pubblica sicurezza. Sulla strada sono state impegnate oltre 2.100 pattuglie e i controlli hanno portato a sette denunce per reati legati all’immigrazione e a dodici per questioni di droga.