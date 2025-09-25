Guardia di Finanza, una messa per il patrono

Ieri mattina, la Chiesa Parrocchiale del Gesù di Ferrara ha fatto da cornice alla celebrazione, a livello provinciale, della funzione religiosa in onore di San Matteo, patrono del Corpo della Guardia di Finanza. Alla cerimonia eucaristica, officiata dal vicario generale dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, mons. Massimo Manservigi, erano presenti il prefetto Massimo Marchesiello, il Procuratore della Repubblica, Andrea Garau, e tutte le massime autorità civili e militari della Provincia, nonché tutti gli Ufficiali e una rappresentanza del personale dei Reparti dipendenti e della locale sezione dell’Associazione nazionale Finanzieri d’Italia in congedo.

Al termine della funzione religiosa, conclusa con la lettura della ’preghiera del finanziere’, il comandante provinciale ha ringraziato le autorità intervenute "per la costante vicinanza e stima dimostrata alle Fiamme Gialle estensi", tutto il personale del Corpo e le loro famiglie, sottolineando inoltre come "l’importante ricorrenza rappresenti un momento di riflessione sui profondi valori etici ai quali ciascun appartenente al Corpo deve ispirare quotidianamente l’adempimento del proprio dovere".

Infine un pensiero di riconoscenza è stato rivolto "a tutti i Finanzieri operanti nella provincia ferrarese per l’impegno e la professionalità con cui svolgono il loro servizio a tutela della legalità economico-finanziaria nella provincia estense, contribuendo al benessere della collettività ed alla promozione della cultura della legalità".