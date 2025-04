Guardia e sindacalista: "Andava in Austria"

Abitava in casa con i genitori a Firenze, Federico Perissi, 45 anni, guardia giurata. Per anni ha lavorato come corriere per diverse ditte, poi nel 2023 è entrato nel mondo della vigilanza privata, prima in Coopservice e poi per la Security Guard. Lo scorso anno è entrato a far parte anche del Sav, sindacato autonomo di vigilanza. Proprio da Firenze era partito domenica sera dopo aver cenato con i familiari, per poi non fare più ritorno. Che non sarebbe tornato a dormire i genitori ne erano consapevoli, li aveva informati. Federico aveva infatti preso qualche giorno di ferie per andare in Austria, meta di molte sue vacanze e gite anche in solitaria. Ma il suo viaggio si è fermato molto prima, a Barberino del Mugello, nei pressi del Bilancino (foto). Ad allarmare la famiglia è stata una telefonata della polizia lunedì mattina che li avvisava del ritrovamento dell’auto incidentata in A13. È lì che sono iniziati i primi appelli su Facebook. Poi il tragico ritrovamento. Con il suo assassino non aveva apparentemente nulla in comune, se non l’ambiente lavorativo. Amici e parenti escludono una conoscenza precedente, i due si seguivano sui social.