Guardia giurata uccisa, la verità dall’autopsia. Al vaglio il cellulare

Ferrara, 18 aprile 2025 – Sarà l’autopsia, iniziata ieri all’istituto di medicina legale di Careggi (Firenze), a sciogliere gli ultimi aspetti ancora non chiariti dell’aggressione costata la vita di Federico Perissi, la guardia giurata fiorentina il cui cadavere è stato rinvenuto lunedì notte sotto un viadotto a Barberino del Mugello, nei pressi del lago di Bilancino. Un delitto che il senegalese Mike Mor N’Diaye ha confessato dopo essere stato arrestato a Ferrara, al termine di una rocambolesca fuga.

Sul tavolo del sostituto procuratore Luisa Serranti stanno arrivando in queste ore gli ultimi atti compiuti dal collega della città estense in occasione dell’arresto del lottatore di Mma residente a Campi Bisenzio. Il provvedimento cautelare emesso dal giudice ferrarese verrà ’ribadito’, con le ulteriori e più pesanti accuse. L’attenzione della procura fiorentina si concentra adesso sulla ricostruzione di ciò che è successo sotto quel viadotto, sul perché Perissi e N’Diaye ci si fossero fermati. Quasi sicuramente una deviazione dal percorso verso l’Austria, la meta che, con una valigia nel portabagagli della sua Yaris rossa, Perissi intendeva raggiungere per una breve vacanza. I due potrebbe essere usciti dall’autostrada a Barberino e raggiunto quel luogo appartato. Ma i punti interrogativi sono ancora tanti.

Il medico legale chiarirà tempo e dinamica dell’aggressione. Perissi è stato colpito con i pugni, forse con un calcio della scacciacani, sicuramente con una pietra raccolta sotto il viadotto di Barberino. E poi: qual era il rapporto tra lui e il senegalese? N’Diaye, con una sfilza di precedenti nel suo curriculum, non era neanche ’libero’ di partire, in quanto alcuni giorni prima era stato arrestato, sempre dalla polizia, per sequestro di persona.

Era stato messo ai domiciliari dal giudice. Era in attesa del braccialetto elettronico, e forse potrebbe aver progettato la fuga proprio approfittando del mancato arrivo del dispositivo e della disponibilità (magari inconsapevole) dell’amico. Perissi, 45 anni, senza figli, impegnato anche nel mondo del sindacato, si fidava di quella montagna di muscoli (conosciuto nel mondo dell’Mma con il nome di Jamie Mike Stewart), ma probabilmente non lo conosceva neanche così bene da sapere i suoi guai con la giustizia. L’ingenuità di Perissi potrebbe essere stata sfruttata da N’Diaye per cercare un passaggio. Oppure potrebbe aver pianificato tutto, sin dal principio. Su questo, soltanto lui potrà dire cosa è accaduto. Ai poliziotti di Ferrara, quando è stato fermato per furto e tentata rapina, ha confessato il delitto.

Intanto, le prime immagini della dash cam di bordo della macchina di Perissi, raccontano di una violenza inadita. Dopo aver messo ko la guardia giurata, Mor l’ha infatti sotterrata ed è partito. Bologna, Forlì, poi, dopo qualche sosta in autogrill dove ha comprato da bere e sigarette, è tornato indietro per imboccare l’autostrada per Padova. A Barberino, comunque, era rimasto lo smartphone di Perissi. L’apparecchio, che il fratello della guardia giurata era riuscito anche a localizzare (si era recato personalmente nella zona di Bilancino non avendo più notizie da molte ore) potrebbe essere fondamentale per individuare il movente. Sempre che ci sia, un movente.

ste. bro.