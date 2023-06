Guardia medica al via Garanzia per i turisti

Con l’avvio ð 840.000.369. Per le urgenze è attivo il 118 e sul territorio dei Lidi è stata implementata la presenza di mezzi di soccorso mobili. I tre ambulatori saranno in grado di erogare le prestazioni ai cittadini italiani che dimostrino di avere il diritto all’assistenza del Servizio sanitario nazionale esibendo la tessera sanitaria. Il servizio si rivolge anche a tutti gli stranieri presenti nel territorio che sono in possesso di tessera sanitaria europea o di documento equipollente. L’accesso all’ambulatorio è libero: occorre presentarsi con la mascherina e igienizzarsi le mani con il gel che si trova all’entrata. L’accesso è consentito solo a chi deve ricevere la prestazione: l’accompagnatore è ammesso in ambulatorio solo se deve accompagnare un minore o una persona non autosufficiente. La prestazione del medico in ambulatorio ha un costo di 20 euro. Da lunedì, l’Ambulatorio a bassa complessità (Abc) - Centro di assistenza all’urgenza (Cau) attivo nella Casa della Salute di Comacchio sarà aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20. E’ stato potenziato il Servizio dell’emergenza territoriale ‘118’.