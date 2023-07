Guardia medica, bando deserto "Ma il servizio non è a rischio"

In merito all’articolo ’Guardia medica, 63 posti ma nessuno si presenta’, la

direzione sanitaria dell’Usl fa presente. "Il bando relativo ai medici di Assistenza primaria a quota oraria (ex Guardia medica) non ha purtroppo avuto esito positivo, come peraltro avvenuto anche in passato e non solo per il territorio ferrarese. Questo non significa che il servizio sia a rischio: continuerà ad essere garantito con personale a tempo determinato e con le altre modalità di reclutamento. Per il territorio ferrarese, è stata predisposta una riorganizzazione della continuità assistenziale attraverso la quale vi sarà un nuovo numero unico del servizio per tutta la provincia ed un incremento molto importante delle ore di ambulatorio. Il servizio di Guardia medica è contattabile con vari numeri di telefono a seconda della sede di riferimento. Dall’avvio della riorganizzazione, sarà attiva una

Centrale unica con un numero unico, che sarà divulgato e promosso. Componendolo, si parlerà con un medico che prenderà in carico le esigenze del paziente ed avvierà il percorso più adatto. Grazie a questa riorganizzazione, le ore di presenza dei medici saranno più che raddoppiate: passeranno da 368 al mese a duemila ore in modo da rispondere più puntualmente alle esigenze dei pazienti e limitarne le attese. Questo consentirà di aumentare il contatto tra medico e paziente. Si prevede un aumento di visite a domicilio e presso gli ambulatori della continuità assistenziale, che ora rappresentano solo il 20 per cento dell’attività dei professionisti, mentre l’80 per cento è rappresentato da consulenza telefonica e di altro tipo. La riorganizzazione della continuità assistenziale è affiancata dalle ore di apertura dei Cau attivi

a Ferrara, Comacchio e Copparo".