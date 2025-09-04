Guardia medica, finalmente nella nuova casa

Un passaggio atteso. Cambia finalmente sede il Servizio di Continuità Assistenziale, l’ex guardia medica, di Bondeno che, a partire da lunedì si trasferisce stabilmente nella Casa della Comunità di Bondeno, nel locale al piano terra dall’ingresso principale in via Dazio n. 113. Un edificio nuovo, qualificato e qualificante anche per i pazienti. Fino ad ora, si trovava nell’ala ‘vecchia’ dell’ex Borselli, vicino all’attuale cantiere in corso, in un ambulatorio per il quale molti cittadini avevano lamentato "il buio della notte, la situazione percepita di abbandono e le difficoltà addirittura ad individuarlo". Si volta pagina dunque e la nuova Casa della Comunità, che ormai tutti si erano abituati a chiamare ‘Casa della salute’, si arricchisce di un servizio che decisamente merita quegli spazi nuovi. Era davvero necessario. Di fronte ad una struttura sanitaria nuova, molti cittadini continuavano a chiedersi perché il servizio di guardia medica continuasse ad essere ‘relegato’ in uno spazio non adeguato. Da lunedì finalmente si cambia. Il Servizio di Continuità Assistenziale (ex guardia medica) è attivo tutte le notti dalle 20 alle 8 e, nei giorni festivi e prefestivi, anche dalle ore 8 alle 20. "L’accesso continuerà ad avvenire con le stesse modalità con cui avviene oggi in tutta la provincia – sottolinea l’Ausl - ovvero previa telefonata alla Centrale Unica al numero verde gratuito 800 087 601. Il medico di Continuità Assistenziale, in base al quadro clinico descritto – spiegano - prenderà in carico le esigenze del paziente ed avvierà il percorso più adatto alla situazione". Viene ricordato anche che: "Nel caso in cui il paziente, previo accordo col medico, si rechi presso l’ambulatorio, dovrà accedervi dall’ingresso principale in via Dazio n. 113, suonando il campanello negli orari serali e notturni." Il percorso sarà indicato da apposita segnaletica. Intanto, in vista delle della chiusura del ponte di via Borgatti, vicino al cimitero, che collega Bondeno a Cento, prevista per le prossime settimane e per circa un anno, anche la Casa della Comunità di Bondeno si prepara alle modifiche del traffico, tra segnaletica e indicazioni. L’Ausl infatti ha annunciato che "la viabilità interna sarà adeguata per divenire a doppio senso per consentire l’accesso ai servizi della struttura sanitaria".

Claudia Fortini