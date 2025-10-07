Guardiania e pulizia della palestre comunali, patto con le associazioni

Le società sportive dilettantistiche del territorio comunale si apprestano a vedere formalizzata una forma di collaborazione nella gestione dei servizi di guardiana e pulizia delle palestre comunali. Nel dettaglio, la questione riguarda principalmente la palestra Bonini, all’interno del centro sportivo Bihac, e la palestra di via Manzoni, accanto al polo scolastico superiore. Le associazioni sportive hanno palesato la loro disponibilità a collaborare con il municipio che, da parte sua, corrisponderà un contributo per il costo di gestione. Si può parlare, tecnicamente, di sussidiarietà orizzontale nel momento in cui la collaborazione si instaura tra l’ente locale e la realtà di volontariato o Terzo settore più vicina al cittadino. "Il contributo che il Comune intende versare alle società che si occuperanno dell’attività di guardiana e pulizia degli impianti – dice l’assessore allo sport, Ornella Bonati – avrà dei limiti di spesa, che sono stati approvati dalla giunta. In questo modo, le società vengono incontro all’ente per garantire un servizio puntuale e continuativo". L’idea del Comune è quella di iniziare una apposita convenzione (come stabilisce l’articolo 12 del regolamento comunale vigente) per avvalersi delle associazioni sportive, al fine di garantire attività di apertura e chiusura delle palestre, oltreché dei servizi di guardiana e pulizia; delegando le persone delle associazioni che si renderanno disponibili a verificare il corretto uso e rispetto delle attrezzature e dei locali dati in concessione d’uso. Due sono, al momento, le realtà che presteranno questo tipo di collaborazione: la Matilde Basket Bondeno e la Avb Avis Aido (la società di volley del territorio comunale).