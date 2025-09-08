Il guardiano dell’isola dell’amore: “La difendo dai vandali in bermuda”

Goro (Ferrara), 8 settembre 2025 – La strada che si stringe, costeggia l’argine, una curva a gomito, un dosso. E appare all’improvviso il fiume Po, sotto la riva c’è la chiatta che scava, e dall’altra parte – punta estrema del Delta, Goro – il faro, che guarda dall’alto un po’ severo l’isola dell’amore. Verità e leggende. A partire dal nome. I pescatori, i giovani di Goro e Gorino, portavano qui le fidanzate per serate romantiche. E il luogo isolato lo è davvero. Quelle serate qualcuno le trascorre ancora al bagliore dei fuochi che nel fine settimana, per tutta l’estate, illuminano la spiaggia. La mattina restano bivacchi e cenere.

Una capanna di tronchi costruita sulla spiaggia. Nel riquadro Erik Scabbia, 60 anni, gestore del faro di Goro

Erik Scabbia, che il faro qualche anno fa ha comprato all’asta, è preoccupato. “Devi tenere gli occhi aperti, basta un niente e qui brucia tutto”. Ma è un rito che non si riesce a sradicare. Non si possono chiamare riti altri comportamenti. Quello di buttare bottiglie, lattine e cartacce lungo la spiaggia, in quel paradiso di mare e natura. Ancora, l’usanza di costruire con i tronchi capanne che sembrano palafitte di un antico popolo, indiani sull’isola.

“I volontari si portano via quintali di rifiuti”, racconta ancora, lui che ha trasformato quel luogo in una cartolina dai tropici, con spiaggetta, ombrelloni fatti di paglia. Al timone di ’Isla of love’ così ha chiamato – anche lui romantico – l’houseboat. Un tempo era uno ’scanno’ (una lingua sabbiosa). Ora, selvaggia e non più così incontaminata, è una riserva naturale nel cuore del Parco, con dune, vegetazione e quel faro. Legambiente, nel 2007, promuove l’isola dell’amore: una delle tredici migliori spiagge italiane. Erik si affanna per non farla scendere in classifica. Per difenderla dagli ’indiani’ con i bermuda.

Il braccio del fiume Po che si attraversa col traghetto e l’isola dell’amore

Erik Scabbia, 60 anni, non avrebbe immaginato mai quando ha comprato il faro all’asta che sarebbe diventato il guardiano dell’isola dell’amore. La pioggia di questi giorni è un po’ una tregua. "I tronchi sono bagnati, almeno per un po’ non vedremo barbecue improvvisati, falò. Non dovrò tenere gli occhi sgranati, controllare che dalla brace non parta qualche scintilla". E che tutto prenda fuoco, come stava per succedere non tanto lontano, sullo scanno Cavallari (Porto Levante) al rifugio del Ghebo. Gli elicotteri per buttare acqua e acqua, salvare la macchia mediterranea, la struttura in legno del rifugio. Un po’ di tregua – poche ore, la stagione è ancora lunga – dai piromani. Che nel fine settimana magari si abbracciano al bagliore dei falò. Bottiglie buttate sulla spiaggia, giganteschi capanni, lattine, cartacce. "Vengono i volontari di Plastic free a raccogliere i rifiuti, portano via una montagna di plastica. C’è di tutto". C’è una spiaggetta, ombrelloni con il tetto di paglia a creare un angolo di Caraibi. Anche qui è approdato il fenomeno dei turisti maleducati, si riversano sull’isola, invadono la spiaggia libera, anche quella dove ci sono gli ombrelloni.

Che succede?

"È una battaglia quotidiana per proteggere questo paradiso da certi turisti, per fortuna una minoranza, che non hanno alcun rispetto dell’isola".

La sua giornata?

"Devo stare con gli occhi aperti, vicino al pontile, vicino agli ingressi della spiaggia. Basta un attimo, ed è fatta".

È fatta?

"Sì, si riversano tra gli ombrelloni che altri turisti, turisti come loro, hanno prenotato".

E pagato.

"Certo, qui vengono date tante opzioni. Paghi il traghetto, attraversi un braccio del fiume Po, il confine tra Veneto ed Emilia ed arrivi sull’isola. A quel punto sei libero di percorrere i sentieri, di stare nella spiaggia libera. Comportandoti bene però".

Le altre opzioni?

"Prendi un ombrellone, puoi anche pranzare e pernottare. I prezzi sono affissi, sono chiari. Non è quindi giusto che se uno ha un ombrellone si trovi poi circondato da villeggianti che hanno metri di spiaggia libera a disposizione. Si riversa un esercito, si buttano sui lettini, mangiano al sacco dove non dovrebbero, invadono il mare con le scarpe ancora ai piedi".

Le ‘capanne’?

"Un altro capitolo. Costruiscono strutture alte due metri, usano i tronchi, fanno pareti e pure il tetto. Sono come gli indiani, i pellerossa. Ci stanno quattro o cinque persone dentro. Stendono i panni ad asciugare, si fanno le grigliate. Arrivano con le barche, nei frigo portatili carne, birre, una dose di incoscienza".

È vietato?

"Certo che è vietato, non vanno fatte quelle strutture".

I falò.

"È vietato fare fuochi, è vietato fare grigliate. È pericoloso, può bruciare tutto. Ti avvicini, li informi e loro in alcuni casi cosa ti rispondono?"

Cosa?

"Ti rispondono che è una tradizione, che lungo gli spiaggioni del Po, sull’isola si sono sempre fatti. Non c’è alcun rispetto, per le regole, per gli altri, per la natura".

Un’estate maleducata, turisti a petto nudo, con i ciabattoni al ristorante.

"Fin troppo vero. Ho solo un un interrogativo".

Si spieghi?

"Vengono qui, amano questo posto. E allora perché?"

Non la ascoltano?

"Quando mai, rischi di venire alle mani. Mi dicono di stare attento. Che mettono una critica negativa sul web se non li lascio in pace. Qualche anno fa ero veramente esasperato, avevo messo tutto in vendita. Poi ci ho ripensato, amo questo posto, è un paradiso da difendere".