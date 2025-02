Guardie giurate ecologiche, il nuovo corso online

Le Guardie giurate ecologiche volontarie (Ggev) annunciano l’apertura delle iscrizioni per il nuovo corso online di formazione, previsto per il 18 marzo. Il corso mira a formare cittadini consapevoli e preparati nella tutela dell’ambiente e nella vigilanza ecologica sul territorio provinciale. Le lezioni saranno tenute da esperti del settore, abilitati in videoconferenza mediante la piattaforma zoom, nella sede di Pontelagoscuro. Per partecipare, è necessario essere maggiorenni, possedere almeno il diploma di scuola media inferiore e risiedere nella provincia di Ferrara e non avere pendenze giudiziarie per delitto in corso o passate in giudicato. https://www.gevferrara.it/news.htm