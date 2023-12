Guardrail e autovelox in via Matteotti

Nuovi guardrail e un autovelox ad Argenta. In approvazione in giunta dell’Unione Valli e Delizie, che abbraccia Portomaggiore, Argenta e Ostellato, due misure per migliorare la sicurezza stradale di via Giacomo Matteotti, ad Argenta. Ne dà l’annuncio l’assessore ai Lavori Pubblici dell’Unione, Andrea Baldini: "Promuoviamo due misure per aumentare la sicurezza stradale di un tratto di strada che ha purtroppo visto diversi tragici incidenti negli ultimi anni. Istalleremo circa 800 metri di guardrail, precisamente sulla sponda sinistra della strada tra via Nugaroni e la statale 16. I guardrail sono di una tipologia particolare, conosciuti come salva motociclisti, perché dotati di speciali protezioni collaudate per limitare i traumi in caso di incidenti che coinvolgano moto. Nello stesso tratto troverà spazio anche un autovelox, per il controllo della velocità".