Guasti alla Casa della Salute, rete informatica di nuovo attiva

È tornata pienamente operativa la rete informatica alla Casa della Comunità di Comacchio, mentre è in corso l’intervento di riparazione del guasto che ha interessato un ascensore interno. A fornire l’aggiornamento è l’Ausl che fa il punto rispetto a due situazioni che si sono verificate nella struttura sanitaria. Come detto, dunque, ha ripreso a funzionare regolarmente la rete Lepida, sulla quale, nella giornata di mercoledì, erano state segnalate alcune interruzioni. Uno stop del servizio che, fanno sapere dalla struttura, potrebbe essere legato ai lavori in corso in questo periodo nel cantiere per il rifacimento della rampa esterna per l’accesso degli utenti con disabilità: "I tecnici al lavoro rassicurano sul fatto che i lavori nel cantiere vengono eseguiti con la massima cautela – spiegano nella nota dall’azienda –, in particolar modo riguardo ai sottoservizi presenti nell’area". Non è invece in alcun modo riconducibile al cantiere, il guasto che ha interessato ieri un piccolo ascensore interno alla Casa della Salute comacchiese, e per risolvere il quale i tecnici sono ancora al lavoro: "Al momento del blocco – proseguono dall’Ausl –, all’interno vi erano due persone. Fortunatamente, l’ascensore si è riaperto subito". Ora, sono in corso gli interventi di riparazione. Ieri, intanto, si è registrato un altro problema. Da una tubatura si è riversata acqua all’interno dei locali del Servizio Salute Donna. Il problema, in parte riconducibile al meteo, ha riguardato anche l’ambulatorio ortopedico. L’attività di quest’ultimo proseguirà senza interruzioni in un altro locale. Non è stato invece possibile mantenere l’attività programmata del Servizio Salute Donna che oggi resterà chiuso.