Guasto al condizionatore, scoppia l’incendio

Sono di alcune decine di migliaia di euro, i danni causati dall’incendio, cominciato da un condizionatore e pompa di calore, poi propagatosi, molto velocemente, in tutto il primo piano dell’immobile di via Cassina 8, a Fiscaglia, ieri tra le undici e le quattordici. Le fiamme, partite dal condizionatore, hanno tuttavia in poco tempo, hanno avuto facile presa sui numerosi libri, riviste e giornali, molti computer ed altri oggetti tecnologici accatastati al primo piano, mentre il meritorio e tempestivo intervento assieme al vecchio controsoffitto in arelle e gesso, hanno impedito all’incendio di aggredire le travi ed il soffitto in legno che avrebbero reso, tutta l’abitazione inagibile.

Fortunatamente anche l’abitazione adiacente non è stata intaccata dalle fiamme ed il piano terra sottostante è ancora abitabile mentre il nero della fuliggine si è riverberato ed ha coperto tutti i sanitari, le stanze che si sono salvate e dei controsoffitti, pur ritardando l’aggressione alle travi in legno non rimangono che quadrati in ferro desolatamente anneriti. Sul posto i primi ad intervenire , la squadra composta da due mezzi e cinque vigili del fuoco del distaccamento di Codigoro, che hanno chiesto, dopo qualche tempo, l’ausilio di un’autobotte dai colleghi di Comacchio ed anche da quelli di Ferrara. Per completare l’intervento, nelle oltre tre ore, sono occorsi nove vigili del fuoco. Un altro intervento, scattato poco dopo le 21,30 della sera di Santo Stefano, ha visto sempre i vigili del fuoco del distaccamento di Codigoro, a Bosco Mesola, in seguito ad un incendio che si era scatenato in un garage. La struttura nella quale erano depositati ben 45 quintali di pellets era, fortunatamente, distante dall’abitazione. cla.casta.