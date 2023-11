Guasto al riscaldamento della residenza ’La Luna’, parte la manutenzione

Nella giornata di domenica si è verificato un malfunzionamento nell’impianto di riscaldamento della Residenza “La Luna”. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale reperibile delle “Attività tecniche” che, verificata la natura del guasto, si è attivato per le necessarie riparazioni, che hanno consentito di ripristinare il servizio. È stata inoltre avviata una manutenzione straordinaria dell’impianto per migliorarne l’affidabilità in modo che non si ripetano malfunzionamenti. Si coglie l’occasione per ricordare che tra gli interventi dedicati alla Casa di Comunità “Cittadella San Rocco” finanziati con fondi PNRR, è prevista anche la realizzazione della nuova sede della residenza “La Luna”.