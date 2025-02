Guasto alla caldaia, bimbi spostati alle elementari

Dopo il guasto all’impianto di riscaldamento e la chiusura del plesso per l’infanzia a Mirabello, i bambini verranno spostati nella scuola elementare sempre dello stesso paese. A comunicare la notizia il dirigente scolastico. Ecco la nota diramata dalla scuola: "Come già comunicato in precedenza, a causa di una perdita di gas, sono necessari degli interventi tecnici che richiedono l’interruzione dell’erogazione del gas nella Scuola dell’Infanzia di Mirabello. Pertanto, il plesso dell’Infanzia di Mirabello rimarrà chiuso fino al termine dei lavori e comunque fino a nuova comunicazione. A partire da mercoledì (oggi per chi legge), i bambini potranno essere accolti nella scuola Primaria di Mirabello, in Piazza Roda, n. 12, in orario antimeridiano, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (mensa inclusa). Le docenti e la collaboratrice scolastica Vanzo Anna svolgeranno il proprio servizio presso il plesso della Scuola Primaria di Mirabello, con il seguente orario: docenti dalle 8.00 alle 13.00; collaboratrice scolastica dalle 7.30 alle 14.42. Per eventuali esigenze di servizio, saranno possibili eventuali variazioni".

Nei giorni scorsi il Comune di Terre del Reno, sempre sul plezzo di Mirabello, aveva aveva comunicato che stava "affrontando problematiche prolungate legate all’impianto di riscaldamento. Dopo un’attenta analisi della situazione, si è constatato che l’intervento necessario per la risoluzione del problema è particolarmente complesso e richiede valutazioni tecniche approfondite. Attualmente, vari tecnici specializzati stanno effettuando sopralluoghi per individuare la soluzione migliore. Nel frattempo, per limitare i disagi delle famiglie e assicurare la continuità didattica, il Comune in stretta collaborazione con il Dirigente Scolastico sta valutando soluzioni alternative per permettere ai piccoli studenti di riprendere le lezioni al più presto".