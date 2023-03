Guasto alla caldaia, in quattro finiscono all’ospedale Gli intossicati da monossido salvati dai pompieri

Il cattivo funzionamento di una caldaia ha provocato ieri mattina a Campotto una leggera intossicazione da monossido a una famiglia di quattro persone. L’evento risalire alla prima mattina, la famiglia è stata trasportata per accertamenti all’ospedale. Successivamente un familiare ha allertato i vigili del fuoco, chiamando il numero di emergenza e da Ferrara hanno allertato il distaccamento di Portomaggiore. Sul posto, in via Bastia Ponente, nelle campagne di Campotto, verso mezzogiorno è arrivata una squadra composta da cinque pompieri. Al loro arrivo c’era un familiare, mentre la famiglia era già stata trasportata in una struttura sanitaria.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la caldaia, che poi andrà revisionata. La casa dove sono intervenuti è un’abitazione in buono stato, a due piani. L’intossicazione da monossido di carbonio è un avvelenamento dell’organismo ad opera del monossido di carbonio, potenzialmente mortale. E’ molto insidiosa, conduce a uno stato di incoscienza (il cervello riceve via via meno ossigeno) e quindi alla morte per anossia. Per fortuna se ne sono accorti in tempo e si sono sventate conseguenze più pericolose per l’organismo.

f.v.