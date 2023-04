Guasto alla canna fumaria in casa Famiglia intossicata dal monossido

Paura a Poggio Renatico nella tarda serata di giovedì, per un’intera famiglia soccorsa dopo che un bambino di un anno aveva accusato sintomi poi ricondotti all’intossicazione da monossido di carbonio. Per tutti e 5 i componenti della famiglia vi è stato il trasporto all’ospedale e fortunatamente nessuno di loro ha riportato gravi conseguenze.

Si tratta di una famiglia straniera di origine romena composta da 5 persone: padre, madre e zia, e due bambini di 1 e 10 anni. Erano le 22.30 quando uno dei due genitori ha visto il bambino più piccolo stare male e preoccupato ha chiamato il 118. Arrivati sul posto, i sanitari hanno ricondotto i sintomi a una sospetta intossicazione e con gli strumenti in loro dotazione per individuare atmosfere pericolose, ne hanno verificato il tipo.

I dispositivi strumentali, infatti, hanno dato l’allarme per il monossido, gas inodore e insapore, difficile dunque da scovare che se in certe quantità è altamente tossico. A questo punto il 118 ha dunque chiamato ed attivato i Vigili del fuoco di Ferrara, che sono intervenuti per tutte le operazioni e le messe in sicurezza del caso. Riconfermata anche dal 115 la presenza del monossido, hanno dunque cercato la causa dell’intossicazione notando che si trattava di un problema della canna fumaria. Al momento vi sono accertamenti e verifiche in corso.

Immediata anche la chiamata ai carabinieri, mentre per il bambino di un anno i sanitari hanno scelto di optare per il trasporto in elisoccorso all’ospedale di Cona, piccino che fortunatamente non si trova in pericolo di vita. L’altro figlio di 10 anni, i genitori e la zia non presentavano nessun tipo di sintomo di avvelenamento e, affidati alle cure dei sanitari, sono stati portati al Pronto Soccorso per tutti gli accertamenti del caso. Al momento si indica come causa il rilascio di monossido di carbonio dal malfunzionamento della caldaia della casa. Ora si sta cercando dunque di far luce sulle cause del malfunzionamento della canna fumaria della caldaia a gas, che poteva davvero essere fatale in quanto l’avvelenamento avviene in modo subdolo, essendo un gas che non crea irritazione o che non si palesa con qualche odore specifico, ma che se non viene trattato in maniera tempestiva, può presentare risvolti tragici.

l. g.