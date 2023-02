Guasto alla centrale biogas "Nessuna emissione pericolosa"

E’ rientrato a Masi Torello l’allarme dopo che nei giorni scorsi c’era stato un guasto nella centrale a biogas in via Santa Cecilia, lo stesso impianto che aveva creato lo scompiglio alla sua installazione per i timori di possibili riflessi sull’ambiente e qualità della vita. "Il guasto è durato un solo giorno – sottolinea il sindaco Riccardo Bizzarri – La proprietà è stata collaborativa. Niente inquinamento, solo un po’ di cattivo odore, a seconda di dove tirava il vento". La centrale a biogas, che aveva funzionato in modo pressoché perfetto negli ultimi nove anni, ha dato qualche problema. L’intervento urgente si era reso necessario per la sostituzione di parte della guarnizione di tenuta sulla vasca fermentatore dell’impianto. C’è stata una emissione di biogas in atmosfera, che si è cercato di contenere il più possibile eseguendo l’intervento nei tempi più brevi possibili, utilizzando un numero di personale che è arrivato a contare sette unità. L’intervento si è positivamente concluso nelle prime ore pomeridiane risigillando la vasca fermentatore e ricollegandola all’impianto cogeneratore. I venti provenienti dal versante nord hanno portato un’esalazione verso il centro del paese di Masi Torello; la proprietà si scusa per il disagio provocato alla popolazione. Tira un sospiro di sollievo il primo cittadino: "Tutto è stato sistemato velocemente, i cittadini sono stati comprensivi, anche il comitato guidato da Simonetta Renga ha apprezzato la tempestività".

Franco Vanini