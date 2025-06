Guasto all’aria condizionata: "In ospedale caldo africano"

"Mia zia assieme ad altri pazienti è ricoverata nel reparto di medicina all’ospedale del Delta e manca l’aria condizionata. Con le temperature di questi giorni, si muore dal caldo. In queste condizioni è un calvario essere costretti a letto". E’ l’appello di uno dei tanti familiari che in questi giorni hanno i propri cari ricoverati al nosocomio laghese alle prese con temperature africane.

"E’ una situazione inaccettabile – afferma il primo cittadino di Lagosanto Cristian Bertarelli – sopratutto se, come penso, a subire questi disagi sono persone costrette a letto ed anziane. Sono anni che chiedo una maggiore attenzione al nostro ospedale, ma purtroppo sono state inascoltato. Una situazione che deve essere risolta, quella dell’aria condizionata – prosegue Bertarelli – il prima possibile per la dignità e il rispetto che meritano soprattutto le persone bisognose di cure. Dico questo perché ho recentemente avuto un incontro con la nuova direzione generale e devo dire che la nuova dirigenza ha promesso un maggior impegno per la valorizzazione dell’ospedale. Sono fiducioso che le promesse e le aperture espresse – termina il sindaco – diventino risposte concrete nel minor tempo possibile cominciando dai condizionatori d’aria che con questo caldo sono una vera e propria emergenza".

"L’unità operativa attività tecniche ha previsto – spiega in una nota l’Ausl – l’implementazione graduale di impianti di raffrescamento più performanti in varie strutture sul territorio. Per quanto riguarda l’Ospedale del Delta, sono già stati effettuati questi potenziamenti degli impianti, partendo proprio dai reparti più delicati, come ad esempio la terapia intensiva. Al Delta è già stata attivata la ditta di manutenzione che ha svolto un sopralluogo da cui è emerso un possibile malfunzionamento di un impianto. La ditta interverrà per risolvere il problema nel più breve tempo possibile – conclude sempre la nota dell’Ausl – nel frattempo si stanno già valutando eventuali soluzioni tampone".

cla. casta.