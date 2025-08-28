Guberti dopo l’intervista a Colla: "Allineati su metodo e priorità. Avanti su Zls e infrastrutture"

Condivido totalmente le valutazioni del vicepresidente della Regione Vincenzo Colla sui temi importanti che ha trattato nell’intervista al Carlino. Penso che ci siamo grandi prospettive di crescita per il territorio della nostra Camera e di Ferrara. Siamo abituati, come metodo di lavoro, a percorso condiviso per individuare quali linee possano essere premiate con risorse dedicate, che devono essere strategiche e finalizzate alla crescita dell’economia e delle imprese, comprese politiche demografiche e abitative che possano favorire la permanenza di lavoratori e di profili di alta professionalità, in un territorio che può essere il “retroporto di Ravenna”, con grande disponibilità di strutture necessarie al collegamento con il Nord Italia e i corridoi europei.

Grande attenzione va posta a quanto di recente è stato messo in campo, come il grande progetto del Petrolchimico, che ha rilanciato il polo sostenibile dell’acqua. Sarà il più grande intervento green di recupero e riutilizzo delle acque industriali in italia. Così come è altrettanto importante la realizzazione dell’impianto di cattura della CO2 , sostenuto con convizione dalla nostra Camera di Commercio, che utilizza un’innovativa tecnologia per la cattura dell’anidride carbonica. Sono tecnologie fondamentali per andare verso quel processo di transizione energetica che sosteniamo con convinzione. Devo affermare che il Porto di Ravenna apporta grandi benefici a Ferrara attraverso la Zona Logistica Semplificata Emilia-Romagna, che include 28 comuni della regione e offre aiuti statali e semplificazioni amministrative per le imprese, favorendo nuovi insediamenti di aziende import-export e sviluppo economico. I benefici includono la possibilità di accedere a crediti d’imposta, agevolazioni per l’internazionalizzazione e l’innovazione, e la semplificazione delle procedure doganali, stimolando così l’economia della provincia di Ferrara e di Ravenna e della Regione. L’insediamento di nuove imprese , con procedura a burocrazia zero, unitamente a sgravi fiscali e contributivi, favorirà la creazione di decine di migliaia di posti di lavoro nei sette anni di vigenza della ZLS. Noi ci crediamo fortemente e faremo da impulso e stimolo affinché ciò accada, insieme a tutte le Associazioni di categoria e istituzioni pubbliche, che hanno dimostrato grande coesione e visione futura. Grande ruolo inoltre sarà svolto dal Comitato di Indirizzo, presieduto dal presidente De Pascale, e di cui faccio parte in rappresentanza delle Camere di Commercio dell’Emilia Romagna. La prima riunione ha stabilito un percorso pratico, rapido e costruttivo. Un ruolo importante viene svolto anche dal Commissario straordinario dell’Autorita Portuale di Ravenna Francesco Benevolo, anch esso componente del Comitato, con cui si è instaurato un proficuo rapporto di collaborazione. Lavoriamo alacremente per dare a Ferrara e a Ravenna le opportunità di crescita facendo leva su iniziative concrete e operative.

L’altro grande tema che ci sta a cuore è quello delle infrastrutture; ci batteremo affinché si realizzino per il bene della collettività e delle Imprese. Siamo ancora purtroppo all’età della pietra e non lasceremo nulla di intentato. Come recentemente ha detto il presidente dell’ABI Antonio Patuelli, che condivido, abbiamo una linea ferroviaria pensata e realizzata nel periodo pre-risorgimentale: dobbiamo agire con forza sulla nostra possibilità di guardare al futuro. Non è ammissibile che la ferrovia che parte da Trieste e arriva a Bari non possa percorrere anche il più breve tragitto passando da Ferrara, Ravenna e Rimini. Aggiungo che la Zls può essere lo strumento per porre fine a questa situazione in cui la Romea è la Statale con il più alto numero di morti in Italia. Inoltre grande attenzione alla statale che collega Ravenna a Ferrara, ormai anacronistica, e alle linee ferroviarie locali da terzo mondo, che presentano spesso annullamento di corse e ritardi biblici. Con il presidente della Regione lavoreremo affinché si realizzino quelle infrastrutture efficienti che il nostro territorio merita. L’esortazione finale è ad essere attori della storia, a rimettere al centro la parola “insieme” per lavorare a un progetto comune e costruire un futuro e un’economia più a misura d’uomo.

* presidente Camera di commercio Ferrara-Ravenna