Guercino d’oro per le eccellenze: "Un premio a chi si è distinto"

A Cento è rinato il Guercino d’Oro, premio che nato con Manservisi e dato a massimi esponenti internazionali, dopo tanti anni di stop, ripreso dal Comune ora ha cambiato forma diventando un riconoscimento della città a centesi che si sono distinti in diversi campi. La cerimonia di consegna è stata giovedì sera, dopo l’inaugurazione della Fiera, e condotta da Chiara Buratti. Quattro i centesi premiati, scrive lo stesso Comune di Cento, "creando un momento di riconoscimento pubblico e collettivo, valorizzando ciascun protagonista per il contributo concreto alla comunità".

Ad essere premiato è stato Sergio Cassani, educatore, divulgatore e volontario, ha dedicato novant’anni al sapere, alla cultura e al servizio civico, professore amatissimo e guida dell’AVIS di Cento, è un esempio di impegno morale e umano che ha lasciato un segno profondo nella comunità. Guercino d’oro anche a Rita Querzè, giornalista del Corriere della Sera con rigore e chiarezza nel raccontare l’evoluzione economica e sociale del Paese e modello di eccellenza giornalistica. Riconoscimento anche per Elena Alberti, AD e CFO di Penske Automotive Italy, è tra le donne più influenti del panorama economico nazionale con una leadership che coniuga visione strategica, innovazione e integrità, contribuendo allo sviluppo sostenibile dell’impresa italiana. Infine Silvano "Piero" Rovigatti, maestro di Ju-Jitsu di fama nazionale, ha formato generazioni di atleti trasmettendo valori profondi come rispetto e perseveranza, figura di riferimento nel mondo delle arti marziali, ha trasformato lo sport in un percorso educativo e civile.

Evento inserito nel Settembre Centese che vede la Fiera proseguire e sul palco una frizzante Patty Po a condurre le serate: stasera gran finale alle 20 con Vito e poi alle 21.30 la grande notte del Cento Carnevale d’Europa dove verranno svelati i bozzetti dei carri dell’edizione 2026 tra spettacolo, energia e coriandoli con la partecipazione anche de I Figli delle Stelle.

l.g.