"Guercino e carnevale, i pilastri per il turismo"

Cento si sta avviando a essere una meta turistica e a dirlo è l’assessore regionale a turismo e commercio Andrea Corsini, parlando anche della rete tra carnevale, Guercino e turismo, indicando anche una strada per migliorare la carente ricezione alberghiera.

Assessore, è stato presente alla terza giornata del carnevale: quale la sua riflessione davanti alle migliaia di persone nonostante le previsioni meteo?

"Il Carnevale di Cento, lo dico con un po’ di orgoglio, grazie al sostegno della Regione, è diventato un grande prodotto turistico. Lo vediamo dall’arrivo di tantissime persone da tutta Italia ma anche dall’Europa, come Francia o Germania, mostrandoci anche il suo essere un prodotto internazionale. Siamo contenti perché questa città come motivazione turistica ha Guercino ma si è anche arricchita ulteriormente con un Carnevale che non è solo una tradizione di Cento ma ormai, con Manservisi, è diventato davvero un elemento simbolico e identitario attorno al quale gira anche un economia importante".

Parlando proprio di turismo che percentuale di importanza può avere il centese a livello regionale?

"Con il percorso del Guercino che abbiamo presentato anche a Londra e che stiamo promuovendo tramite la nostra Apt, contribuiscono a fare di questa zona anche un territorio di vocazione turistica, e non solo manifatturiero e industriale"

Quindi Cento può finalmente diventare a vocazione turistica?

"Io penso di sì. C’è bisogno di lavorare ancora sulla ricettività e sull’ospitalità alberghiera perché l’offerta non è ancora adeguata alla domanda. I numeri di presenza alle sfilate del carnevale, significano che ci sono le potenzialità e su questo, anche gli operatori privati dovrebbero investire".

Cittadina con pochissimi hotel ma grandi numeri, che strategie per aumentare la ricettività?

"Intanto abbiamo appena chiuso un bando da 45 milioni di euro per contributi a fondo perduto ad alberghi che avevano la necessità di riqualificarsi. La strada è quella: aiuti pubblici per aiutare le imprese a investire. Naturalmente occorre che gli albergatori decidano di fare investimenti per aprire nuove strutture o adeguare a quelli esistenti ai moderni standard di turismo internazionale".

Tornando al Carnevale il sogno di patron Manservisi sarebbe tornare a sfilare con un carro centese al Sambodromo di Rio ma serve l’aiuto economico della Regione....

"Me ne parla sempre. Gli ho detto che dopo il carnevale ci metteremo intorno a un tavolo per capire se ci sono le condizioni e fare un progetto. Noi ci siamo".