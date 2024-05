Guercino e Zanandrea. Tra vino e solidarietà

CENTO

Weekend denso di appuntamento per la Fondazione don Giovanni Zanandrea Onlus, che presenterà due eventi all’insegna di musica, cibo e tanta beneficienza, all’interno del giardino. Oggi alle 18 ci sarà "Taddia & Zanandrea - Insieme per il Sociale" in collaborazione con le scuole F.lli Taddia e Gli Angeli Associazione Culturale ODV. Un sodalizio quello tra L’Istituto F.lli Taddia e la Fondazione Zanandrea che proseue da diversi anni, grazie alla convenzione in atto per formare professionalmente i giovani studenti che scelgono l’indirizzo del sociale, ma anche grazie a diverse collaborazioni su progetti ed eventi finalizzati all’inclusione sociale di persone con disabilità. L’iniziativa aderisce a "I sabati del Guercino" e sarà possibile utilizzare i token forniti all’Infopoint in piazza del Guercino. Dalle 22, invece, il concerto de "Gli Angeli" - Vasco Rossi tribute band, con special guest Andrea Innesto "il Cucchia" storico sassofonista di Vasco Rossi. Domani invece, si terrà il primo festival ‘Mario Forever’, un tributo speciale a Mario Aldo Parmeggiani, medico, musicista e caro amico della Fondazione, tanto da volergli destinare il suo lascito testamentario. In occasione della serata si esibiranno persone e band che lo hanno accompagnato nel suo cammino di musicista: il Corpo Bandistico Renazzese, Honolulu Gang, Maurizio Colletti, Aly and Shuffle Boys, Cristina Alberti e The Shameless Reunion insieme ad alcune special guests.

Sabati del Guercino. Il secondo sarà dedicato ai vini del centro Italia, degustazioni, attrazioni, area bimbi, shopping e musica. Degustazioni che si potranno fare acquistando il token a 15 euro che dà diritto a 4 esperienze. Musica invece fino a sera, dalle 17 alle 20 con il Dj Set anni 80/90 al Caffè Martini, dalle 17 alle 22 Dj Set al Teatro Caffè, dalle 17:30 alle 21 il Trio musicale "Esc trio" musica strumentale fusion drum’n bass alla Farmacia, dalle 18.30 Unplugged Live con Patty e Simone al Fly Cafè, alle 19:30 l’esibizione di Danza della scuola Asd 100cityballet dal titolo "Peter from Ibiza" Piazza del Guercino. Ci saranno anche aree bimbi in Piazza del Guercino, Piazza Cardinal Lambertini e Giardino Zanandrea. Ci sarà anche alle 15 il percorso guidato a piedi ‘Luoghi Guerciniani’ con ritrovo in piazza Guercino, il laboratorio di creazione candele a Eteree Candels.