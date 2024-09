Guercino, la grande arte protagonista al Quirinale

CENTO

Sono appena tornati i quadri prestati a Torino per la mostra ‘Guercino il mestiere del pittore’ nei musei Reali mentre altri 2 dipinti centesi saranno protagonisti in un luogo prestigioso come le Scuderie dei Quirinale per la grande esposizione nella capitale intitolata ‘Guercino e i Ludovisi a Roma’, dal 30 ottobre 2024 al 26 gennaio 2025. Per Cento sarà un ulteriore vetrina ma permetterà anche una riproduzione particolare de ‘La Carracina’, una delle due opere che andranno a Roma. "Alle Scuderie presteremo due opere: ‘San Bernadino d Siena con S. Francesco d’Assisi in preghiera davanti alla statua della Madonna di Loreto’, tela di Guercino e ‘La Carraccina’ di Ludovico Carracci – spiega Lorenzo Lorenzini, direttore della pinacoteca centese – la direzione delle Scuderie ci elargiranno un contributo di 5000 euro che sarà impiegato per fare una riproduzione 3D della Carraccina, in grandezza naturale con una tecnica specifica che riproduce tutte le pennellate, i rilievi, i buchi e uno strumento informatico abbinato alla riproduzione, che consente di vedere la pala con ingrandimenti pazzeschi e la spiegazione del procedimento della riproduzione così fedele. Riprende la superficie del quadro e toccandola, una possibilità che con gli originali non é permessa, al tatto si potranno sentire difetti, rugosità, rilievi della pittura e percepirne le pennellate. Non si tratta di una riproduzione per non vedenti perché non riprende le forme in rilievo ma può essere l’inizio di un percorso tattile". Carraccina che per la prima volta si potrà gustare toccandola. "La scelta è ricaduta su quest’opera perché è uno di dipinti più importanti della Pinacoteca e origine di tutta l’arte di Guercino – spiega – è lui stesso che dice che quel quadro è il suo vero maestro e pertanto ha una importanza fondamentale nella formazione di Guercino. Un quadro commissionato da Cento ed che è fortemente legato alla città e al Maestro. Oltretutto di Ludovico Carracci abbiamo solo questo, cioè la pietra miliare della base di Guercino e importante anche per la carriera di Carracci". Opera che insieme a quella del Guercino sarà protagonista a Roma. "Per la nostra Pinacoteca è molto importante perchè ci fa comparire come uno dei luoghi dove trovare Guercino, soprattutto quello giovane, degli esordi e la sua istruzione –prosegue – lui si dichiara autodidatta e dice di aver appreso ciò che fa parte del suo stile pittorico copiando e guardando la Carraccina. Avere queste opere a Roma, vuol dire pubblicizzarci ed essere protagonisti insieme ai grandi musei del mondo. Ci sarà sicuramente un ritorno turistico". Da Torino sono tornate le opere tra le quali l’Assunta che sarà nella nuova esposizione in San Lorenzo che aprirà sabato alle 11.

Laura Guerra