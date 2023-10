’Guercino nello studio’. Poi la pinacoteca centese

CENTO

Si chiama ‘Guercino nello studio’ ed è la mostra alla Pinacoteca Nazionale di Bologna, che aprirà domani e restarà aperta fino all’11 febbraio 2024. Mostra che dà il via agli ‘Itinerari Guerciniani’, iniziativa bolognese che vede coinvolto anche il comune di Cento. L’esposizione curata da Barbara Ghelfi, Raffaella Morselli e dallo staff del museo, è incentrata sulla figura dell’artista e sulla complessa trama di relazioni che lo legarono ai suoi collaboratori e alla clientela, indagate anche alla luce di inedite testimonianze d’archivio, opere bolognesi e altre prestate, la messa in evidenza del processo esecutivo e di elaborazione tecnica del pittore, la statura imprenditoriale del Guercino, la riscoperta di tele e la possibilità di vedere il suo prezioso libro dei conti, la conoscenza della tecnica pittorica attraverso le indagini diagnostiche. Tutto questo, incastonato negli ‘Itinerari guerciniani’, cioè una serie di itinerari e appuntamenti, con lo scopo di promuovere e consolidare un’offerta culturale e turistica permanente attorno al patrimonio del Guercino presente in regione. L’occasione da cui è nato questo ambizioso programma è stata la prossima e attesa riapertura post sisma, il 25 novembre, della Pinacoteca Civica di Cento, che conserva importanti capolavori del Maestro, nella città che gli ha dato i natali. Rilevante anche il catalogo realizzato, dove vi è anche un interessante passaggio nel testo scritto da Barbara Ghelfi a proposito delle indagini scientifiche condotte negli ultimi anni dal Laboratorio Diagnostico del Dipartimento di Beni culturali dell’Università di Bologna su un buon numero di opere di Guercino, anche a Cento durante la presidenza di Salvatore Amelio del Centro Studi Internazionale Guercino rendendo noti, con convegni, molti risultati.

Oltre alla composizione dei colori, il modo di preparare la tela e altri aspetti interessanti nel catalogo infatti, si parla anche della Madonna col Bambino benedicente che si trova a Cento indicandolo come uno dei pochi lavori in cui il Guercino operò un deciso ripensamento: le indagini hanno svelato che in un primo tempo il Guercino aveva pensato di realizzare sul fondo un paesaggio boschivo, che poi lasciò il posto a un ambiente chiuso e illuminato da una finestra che si apre sulla sinistra e che le ombre prodotte sulle due figure dalla luce che entra dal varco sul muro confermano che il cambiamento dovette avvenire quasi subito. Un Guercino che continua a superare tutti i confini. "Sul sito della World Travel Market - WTM London, una delle Fiere dedicate al turismo più influenti sul mercato anglosassone ma non solo, si parla di Guercino e della riapertura della nostra Pinacoteca – dice orgogliosamente l’assessore alla cultura Silvia Bidoli - La manifestazione di 4 giorni ed è considerata un must per il settore turistico. Durante il World Travel Market vengono presentate numerose destinazioni".

Laura Guerra