’Guercino, nuovo sguardo’. In arrivo altri 5 dipinti

CENTO

In questo che si potrebbe battezzare come l’anno del Guercino, è sempre più evidente quanto il pittore centese sia ancora amato e quanto susciti voglia di scoprirlo sempre più. Con 42mila visitatori, infatti, si è chiusa con grande successo la mostra ‘Guercino nello studio’ alla pinacoteca nazionale di Bologna che ha nuovamente accresciuto il numero dei suoi visitatori, e curata da Raffaella Morselli e Barbara Ghelfi, quest’ultima, tra gli esperti del Centro Studi ‘Il Guercino’ di Cento. Nello stesso periodo anche la Pinacoteca di Cento, dall’inaugurazione a fine novembre fino al metà gennaio, con entrata gratuita, aveva fatto registrare oltre 5000 ingressi, ai quali si aggiungono i tanti turisti del periodo carnevalesco. E per una mostra conclusa, e una pinacoteca centese riaperta, a Cento si sta lavorando per una nuova esposizione di cui non è ancora noto il periodo, aggiungendo un luogo di cultura in più in città, seppure temporaneo. Il Comune di Cento nell’ambito del progetto "Ovunque si respira Guercino" promuove infatti l’iniziativa espositiva "Guercino, nuovo sguardo. Opere provenienti da Forlì e altri luoghi nascosti" nata dalla disponibilità da parte del Comune di Forlì di mettere a disposizione cinque opere che altrimenti sarebbero state collocate in deposito durante i lavori di imminente inizio a Palazzo del Merenda, individuando la sede dell’esposizione nella Chiesa Auditorium di San Lorenzo di Cento, già luogo di mostre e della pinacoteca temporanea. Un luogo che il Comune in disponibilità in virtù di un accordo stipulato con la proprietà Fondazione Patrimonio degli Studi e la compartecipazione all’operazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento erogando un contributo per l’ottenimento delle certificazione impiantistiche necessarie all’apertura al pubblico. La scelta della sede è motivata anche dall’ancora presenza in loco delle cinque opere del Guercino appartenenti alla chiesa del Rosario di Cento e una pala di Carlo Bononi della parrocchiale di Casumaro, e vi è una valutazione sull’opportunità di inserire anche quattro opere della chiesa di san Pietro di Cento, oggetto di lavori. Occasione dunque futura per ammirare 4 fantastiche tele forlivesi, 2 preziosissime di Guercino in una sorta di ritorno a casa. Si tratta del ‘San Giovanni Battista’ dalla cifra astronomica di valore assicurativo di 2.1 milioni di euro, che sarà possibile confrontare con il simile ‘San Giovanni nel deserto’ in Pinacoteca, realizzato 4 anni prima. Da ammirare, anche l’’Annunciazione’, dal valore assicurativo di 2.3 milioni di euro che Guercino realizzò nel 1648, 2 anni dopo la similissima pala di Pieve di Cento: l’iconografia era piaciuta alla committenza tanto da farla ripetere, pagandola 430 ducatoni, più cara rispetto a quella pievese. Insieme, anche ‘La madonna del rosario’ di Benedetto Gennari, ‘Sposalizio mistico di Santa Caterina d’Alessandria’ di Giuseppe Maria Galeppini, ‘I Santi Anna e Gioacchino e il Padre Eterno’ di Cristoforo Serra.

Laura Guerra