"Guercino, storia d’amore" Un docufilm sul Maestro

CENTO

Quel tipo di particolare pennellata, il suo particolare blu lapislazzuli che faceva pagare a parte e il modo così deciso, con pochi ripensamenti, sulla tela che aveva Guercino, continua ad affascinare anche a distanza di centinaia di anni e sta diventando un documentario. Gian Francesco Barbieri, vive negli anni, li attraversa con le sue opere diventando immortale e riesce a trasformarsi per impressionare le tele nel 1600 e oggi la filmografia, facendo parlare anche della sua città. "A Cento si sta girando un documentario che racconta il Maestro del ‘600 attraverso le sue opere, lo sguardo e le voci di un paese che non ha mai smesso di celebrarne il talento – dice l’assessore alla cultura Silvia Bidoli - Compagni di viaggio ancora una volta Marco Riccomini, sulle tracce dei capolavori del "pittore dei sentimenti" e la Regione Emilia-Romagna che ha sostenuto il progetto. Le riprese sono in corso e termineranno tra circa un mese. E non vediamo l’ora di vederlo in sala". Finanziato dal bando produzione regionale del 2020 dell’Emilia Romagna Film Commission, sempre attenta alla valorizzazione dei gioielli del territorio, avrà una durata di 52’, vede alla regia Giulia Giapponesi, già premiata per altri lavori, con festival internazionali in curriculum, la realizzazione del documentario ‘Bella Ciao – Per la libertà’ e la firma anche del film ‘Carracci – La Rivoluzione Silenziosa’. E’ la stessa ER Film Commission a dare l’annuncio del film documentario su Guercino. "Guercino e Cento: una storia d’amore lunga secoli quella tra il pittore e il suo paese natio. Un legame emerso forte durante il sisma del 2012, quando la cittadina del ferrarese si è prodigata per salvare anche le opere del grande artista – spiegano dalla Film Commission - Per non stiparle in un magazzino buio, in attesa della ricostruzione, Cento ha deciso con generosità di condividerle col mondo, prestando così i quadri a grandi esposizioni internazionali. Dopo Carracci - La Rivoluzione Silenziosa, Giulia Giapponesi e Codalunga proseguono il viaggio tra le meraviglie dell’Emilia-Romagna con il docufilm ‘Guercino, uno su Cento’, raccontando il Maestro del ‘600 attraverso le sue opere, e lo sguardo e le voci di un paese che non ha mai smesso di celebrarne il talento".

Laura Guerra