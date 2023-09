Guercino, successo del docufilm. Aggiunta una terza proiezione

CENTO

Dopo aver registrato il tutto esaurito nell’anteprima e martedì per la proiezione del docufilm ‘Guercino. Uno su Cento’ è stata fissata una terza serata, martedì prossimo, al Cinepark di Cento. Vista la grande partecipazione di pubblico nelle due serate offerte dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, che è anche cofinanziatrice insieme alla Film Commission Emilia Romagna, e le tante richieste che non sono state accontentate, il multisala centese ha scelto di inserire il film nella programmazione settimanale, per martedì alle 21 con prenotazione sul sito e biglietto a prezzo ordinario. "Un regalo per la città che rimarrà nella storia – aveva detto Raffaella Cavicchi, presidente della Fondazione – e che riaccende i fari su Guercino che presto tornerà nella sua Pinacoteca Civica". In sala anche l’assessore regionale alla cultura Mauro Felicori che ha parlato di ‘una bella azione di divulgazione’, l’assessore comunale Silvia Bidoli parlando del film che ’rappresenta un piccolo grande passo verso la riapertura della Pinacoteca’, Natalino Mingrone presidente della Fondazione Ater, Odette D’Albo responsabile del settore Arte di Credem, i coniugi Cristina e Gianni Fava, i direttori della Pinacoteca passato e presente Fausto Gozzi e Lorenzo Lorenzini, i rappresentanti della confraternita del Rosario, i campanari e tanti altri. Un docu-film non scientifico ma emozionale, che stuzzica a conoscere Guercino. "Il gioco di parole non sfugge a nessuno: "Guercino. Uno su Cento." Si poteva dire su mille ma Cento sottolinea come Guercino e Cento siano una cosa sola, quanto la città sia da sempre legata alla figura del suo Maestro - hanno spiegato la regista Giapponesi e il critico Marco Riccòmini - Cento ha saputo proteggere, amare il proprio astro per più di 400 anni, la popolarità risiede nella grandezza del Maestro ma è anche grazie alla sua città se la figura di Guercino oggi è così viva. Di Guercino si parlava e si parla ancora oggi, quattro secoli di fila. Questo è il messaggio che abbiamo voluto trasmettere e che piace all’estero perché tramanda tradizioni". Il docufilm parte infatti dalle ferite del sisma, di come il Guercino sia arrivato a Tokyo e nel mondo e nel frattempo, riempie gli occhi con le tele, i suoi particolari, i disegni, frammenti di storia, i parallelismi tra i paesaggi e la realtà odierna.

l.g.