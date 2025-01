Guerra a nutrie e piccioni. C’è l’ordinanza del sindaco

Si riaprono i termini dedicati al contenimento delle nutrie e dei piccioni sul territorio di Bondeno, stabiliti da due apposite ordinanze che individuano il periodo dal 17 al 26 gennaio. I coadiutori autorizzati, nel periodo indicato, possono quindi catturare le due specie di animali, contribuendo così per quanto possibile al loro contenimento. La nutria è un animale selvatico alloctono, privo di predatori naturali, la cui incontrollata diffusione può provocare danni alle coltivazioni agricole, nonché situazioni di pericolo alla viabilità e alla tenuta delle arginature. Diverso il caso dei piccioni, la cui pericolosità è invece determinata specialmente dal guano che può portare problematiche di carattere igienico-sanitario. "La città di Bondeno, in un certo senso, nel 2021 aveva “fatto scuola” circa la necessità di adottare azioni in materia di contrasto alla proliferazione incontrollata delle nutrie – ricordano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore alla Sicurezza, Ornella Bonati –: all’epoca, alcune associazioni animaliste impugnarono l’ordinanza del Sindaco, ma il Tar dell’Emilia-Romagna diede ragione alle motivazioni espresse dall’Ente rigettando il ricorso in quanto “manifestamente infondato”. Con queste azioni mirate vogliamo tutelare i cittadini giovani e adulti, quando si spostano lungo le strade oppure quando escono all’aria aperta nei luoghi di svago socializzazione, e gli agricoltori nel mantenimento e nella salubrità delle loro coltivazioni". L’adozione di tali ordinanze, che pure devono avere carattere non continuativo e limitato nel tempo, serve a mettere in campo strategie decise e allo stesso tempo efficaci nel contenimento di questi animali potenzialmente pericolosi per l’uomo. In effetti, uno studio dell’università di Modena, parla di "argini groviera" perché nutrie, tassi e istrici intaccano notevolmente la tenuta dell’argine di un fiume. La vita di quest’opera idraulica, che in condizioni normali regge cent’anni, cala drasticamente a 10 anni quando gli animali scavano le tane. La prova è in uno studio fatto sul fiume Secchia, nel 2014 quando venne scoperto il ruolo determinante giocato dagli animali per la rotture dei suoi argini che provocò un’alluvione. Ma accanto al problema dei roditori c’è l’annoso capitolo manutenzione. Sedimenti e vegetazione nei fiumi aumentano la permanenza dell’acqua e quindi la pressione sugli argini. Detriti, arbusti, fronde che arrivano da monte, intasano il letto del fiume che diventa più alto e gli argini riducono il loro contenimento. C’è meno spazio per l’acqua e gli alvei reggono una pressione minore".

Claudia Fortini