Guerra a oltranza alle ’bionde’ Verso lo stop all’aperto "Così fanno un danno ai bar"

di Matteo Radogna Prendere un caffè e fumare una sigaretta ai tavolini di un bar, ci è mancato tantissimo nel periodo più duro della pandemia. Sorseggiare una tazzina al volo, quasi bruciandosi le labbra e la lingua, ti regala sempre una piccola scossa di energia, poco prima di entrare in ufficio. Un rito quotidiano che si lega a quello della sigaretta. Ma come era già successo per il caffè, anche per chi ama la ‘bionda’ si prospettano tempi duri. Molto presto (si parla entro l’anno) il divieto di fumare potrebbe interessare non solo i luoghi al chiuso. Il ministero della Salute sta infatti preparando una stretta. Sigarette, ma anche e-cig, tabacco riscaldato e i suoi derivati, saranno vietate nei tavoli di bar e ristoranti all’aperto, ma anche alle fermate di metro, bus, treni e traghetti, e nei parchi pubblici. I tecnici del governo stanno studiando il provvedimento, che dovrà essere emanato entro l’anno. Sarà un aggiornamento alla “legge Sirchia”, pubblicata ormai 20 anni fa. Divieto di fumo anche all’interno dei parchi e nelle vicinanze di donne incinte e bambini (dovrà essere rispettata una distanza minima di due metri). A Milano è già in vigore un provvedimento con regole simili. A Ferrara,...