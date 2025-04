Guerra ai velox non omologati: "Una petizione per spegnerli". La Provincia: "Restano accesi"

Altvelox continua la propria crociata contro gli autovelox e tutor non omologati. Adesso l’associazione promuove una petizione online. Il motivo del contendere è sempre lo stesso: "Tutti i rilevatori elettronici sono illegali - affonda il colpo il presidente di Altvelox Gianantonio Sottile –, come stabilito dal Codice della Strada. Cosa confermata dalla Corte di Cassazione in oltre 30 ordinanze e sentenze dal 2001 al 2025. Nonostante ciò, moltissimi sindaci continuano a usare questi strumenti per sanzionare i cittadini al solo fine di sistemare i bilanci ed altri ne vorrebbero di nuovi”. E ancora: "Ad ogni ricorso di un automobilista seguirà una denuncia a sindaci o prefetti", continua Sottile. Da giugno 2024 l’associazione ha formalizzato 92 denunce querele in capo a sindaci, prefetti, dirigenti di polizia locale e un giudice di pace, che "a loro titolo – sottolinea Sottile – hanno o stanno utilizzando strumenti elettronici in violazione di legge sanzionando i cittadini, oppure hanno respinto i ricorsi negando o disconoscendo la giurisprudenza tracciata dalla Cassazione".

A creare ulteriore caos il decreto ’congelato’ proposto del ministero dei Trasporti, che inizialmente doveva avere validità dalla dalla prossima estate e prevedeva che tutti i dispositivi approvati dal 13 giugno 2017 venissero omologati automaticamente. Poi lo stop degli ultimi giorni al documento ha rimesso in discussione tutto. Così Altvelox annuncia ancora denunce come quelle piovute sul prefetto di Ferrara e sul sindaco Fabbri.

Nel mirino dell’associazione a sono finiti a Ferrara gli impianti nelle vie Calzolai (tra via Acquedotto e via Lavezzola), Caretti (tra via Pontegradella e via Copparo), Canapa e lungo la statale 16 (tra via Pellegrina e il Raccordo Ferrara Mare). Il Comune di Ferrara, del resto, incassa mediamente intorno ai 4 milioni di euro per sanzioni per violazioni al codice della strada. Di questo tesoretto una fetta non certo piccola – oltre 500mila euro all’anno – rappresenta i soldi riscossi grazie ad automobilisti con il piede pesante. Tradotto, per aver violato il limite di velocità.

La Provincia, invece, incassa annualmente quasi due milioni. sia il sindaco di Ferrara Fabbri che il presidente della Provincia Daniele Garuti hanno deciso di non spegnere i dispositivi elettronici per sanzionare chi supera i militi di velocità. "Questi autovelox e tutor concorrono ad evitare incidenti e salvano delle vite – sottolinea Garuti –. Spegnerli significherebbe creare rischi alla circolazione. Speriamo che il governo corra in soccorso delle amministrazioni pubbliche per chiarire la situazione ed evitare ricorsi e battaglie a colpi di carte bollate. Crediamo che gli autovelox siano deterrenti importanti e i numeri sono lì a provarlo".