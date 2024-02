Guerra di carte sull’impianto biogas: "Finalmente abbiamo i documenti"

Attacchi e fatti. Su ‘Ca Bianchina’ continua il braccio di ferro tra il Gruppo Informale per la tutela della salute e del territorio, composto da cittadini rappresentati da Marco Falciano e il sindaco Davide Bergamini. Avevano lamentato la mancata consegna di un accesso agli atti. Ma adesso c’è una conferma che arriva dal gruppo e si fa novità: " L’attacco immotivatamente aspro del sindaco nei confronti di Falciano si è rivelato del tutto privo di fondamento – annunciano - in quanto, già all’indomani dell’attacco di Bergamini, il Suap di Vigarano, ovvero l’ufficio competente del Municipio, ha provveduto ad accogliere la legittima istanza del Gruppo Informale, che ha così ottenuto la documentazione completa". Il primo cittadino infatti, aveva accusato l’ecogiurista Falciano di "non rappresentare nessuno" e di "non avere alcun titolo per ottenere la documentazione", motivi per i quali in prima battuta ha negato l’accesso documentale. L’oggetto della richiesta agli atti erano le osservazioni sottoscritte dall’assessore all’ambiente Francesca Lambertini in merito al procedimento di modifica sostanziale dell’Autorizzazione unica ambientale. Il Gruppo Informale vuole evitare l’aumento dell’impatto ambientale dell’attività. In poche parole, là dove non è arrivata la presa di posizione del sindaco, è intervenuto l’ufficio per rispondere alla richiesta del gruppo di cittadini garantendo così "il diritto di accesso e trasparenza della pubblica amministrazione". Da qui una considerazione del gruppo: "Le nostre osservazioni – spiegano - redatte in un documento di 14 pagine inviato per conoscenza al Comune di Vigarano, ben sette giorni prima che l’ente formulasse le proprie, hanno un contenuto molto simile a quelle dell’ assessore all’ambiente Lambertini".

Claudia Fortini