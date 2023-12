Guerra di cifre sui debiti di Soelia. Folla al primo dibattito tra candidati

Guerra di cifre con scintille nell’atteso duello sui conti di Soelia tra il sindaco Andrea Baldini e il capogruppo di Argenta Rinnovamento Gabriella Azzalli. Il confronto si è svolto nel palasport, che per l’occasione era gremito. E’ stato una sfida senza esclusione di colpi, ognuno ha portato la visione della sorte di Soelia. E non sono mancate le sorprese. Il sindaco Baldini ha pescato il jolly quando ha sostenuto che il quadro generale della partecipata è degenerato quando il direttore generale di Soelia, Renato Guerzoni, ha tergiversato sulla vendita di Soenergy, i cui conti in rosso rischiavano di trascinare a fondo anche a Soelia. "Il vecchio gruppo di amministratori – ha scandito Baldini – ci ha scritto dicendo che avrebbero portato a termine la vendita di Soenergy per circa 25 milioni. Abbiamo lavorato con un nuovo gruppo dirigente e predisposto un piano di risanamento. La vendita di Soenergy ha fruttato più del doppio, 51,7 milioni, utilizzati per ripianare i debiti, che non sono i 100 milioni sbandierati da Azzalli. Il maggior creditore è l’Agenzia delle Dogane per via dei ritardi sui pagamenti delle imposte". Tra l’altro dopo l’allontanamento di Guerzoni, l’ex dirigente ha portato in tribunale Soelia, che in questi giorni è stato condannata a versare quasi 228 mila euro per illecito licenziamento a fronte di una richiesta di 1,691 milioni. "Non mi convince questa ricostruzione – ha ribattuto Azzalli – credo che un’amministrazione che ha fatto lavorare per 20 anni nello stesso posto un dirigente, pagando dei consulenti per avvalorare i conti, poi lo licenzi e gli addossi la responsabilità, non sia corretto. A questo giudizio di un uomo solo al comando che paghi per tutti non ci sto; era successo anche per il crac Costruttori". Il piano di risanamento prevede di spalmare i debiti fino al 2031: "Il 2022 chiude con un importo negativo di poco più di sei milioni di euro: cifra accantonata per risolvere la liquidazione della società Soenergy – ha chiarito il sindaco - che si somma agli accantonamenti degli scorsi anni e alla svalutazione del patrimonio immobiliarerI. L’accantonamento iscritto a bilancio 2022 è stato messo a disposizione tramite la svalutazione del capitale sociale, e a livello di cassa, avrà impatto sulla società tra il 2026 e il 2031". "I numeri sono diversi fra me e Baldini – insiste Gabriella Azzalli - perché lui parla dell’indebitamento di Soelia e io dell’indebitamento di Soenergy, quest’ultimo di dimensioni tali che neppure una vendita del ramo ’pacchetto clienti’ ci impedisce di andare in tasca. La sostanza è che Soelia, partecipata al 100% dal Comune, ha già perso di valore per circa 9 milioni (perdita del capitale sociale) ed è ulteriormente indebitata fino al 2032".

Franco Vanini