Guerra e Resistenza, ecco l’incontro

Domani alle 16, alla Civica scuola di Musica di Comacchio, si terrà l’iniziativa ‘1943-2023 80 anni dalla Resistenza in Italia. Il coraggio di dire no al nazifascismo dei marinai e soldati italiani l’ 8 settembre 1943. La nascita della Resistenza in Italia e a livello locale’. L’evento, patrocinato dal Comune, sarà introdotto dalla presidente di Anpi Comacchio Susanna Pucci. E dopo i saluti dell’amministrazione comunale interverranno la professoressa Anna Maria Quarzi, direttrice Isco Ferrara.