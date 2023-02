Guerra in Ucraina, altri anni di dolore e morti

Caro Carlino,

ormai è passato un anno dall’inizio della guerra in Ucraina a cui vanno aggiunti gli otto anni precedenti della zona del Donbass. Ma i popoli di etnia Russa, tra cui anche l’Ucraina, sono abituati a grandi ed estenuanti combattimenti, basti pensare che tra il 1941 ed il 1944, nelle battaglie di Stalingrado e di Kiev, tra invasori e resistenti, vi furono ben quattro milioni e duecentomila morti. Attualmente in Ucraina vi sono stati almeno trecentomila morti. Questo sta a significare che la guerra potrebbe durare molti mesi e forse anni ancora. Continuare a dare armi all’Ucraina vuol dire che la guerra continuerà per lungo tempo. Nè bisogna sottovalutare le ricorrenti minacce di Putin circa un attacco atomico, anche perchè la Russia ritiene nemici e, quindi, belligeranti tutti i Paesi che forniscono armi a Kiev. Senza contare che lo stato attuale delle cose sta provocando gravi problemi anche al nostro Paese, soprattutto nel campo energetico e non solo, al punto che la crisi sta avvolgendo tutto il nostro tessuto sociale.

G. Chiaino

STOP AI TELEFONINI

ANCHE IN PARLAMENTO

Caro Carlino,

sulle pagine di questo quotidiano mi è capitato di leggere l’articolo riguardante lo stop ai cellulari in classe, emanato con circolare del ministero dell’Istruzione e del merito inviata alle scuole, ‘Tuteliamo l’apprendimento dei ragazzi e il rispetto per i docenti’. Lo stesso provvedimento dovrebbe essere emanato per i nostri parlamentari che durante le discussioni di leggi e provvedimenti di grande e seria importanza e nel rispetto dei colleghi che intervengono nell’esprimere la propria posizione, si divertono a leggere ed inviare messaggini con espressioni molto compiaciuti.

Antonio De Marco