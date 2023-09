Guerre stellari, sfilata per Watts

In occasione del Festival del Videoclip, oggi alle 19.30, in occasione della presenza di Robert Watts (produttore di Star Wars e Indiana Jones) è prevista una sfilata con i costumi della saga di Guerre Stellari, che comprenderà una ventina di figuranti appartenenti ai gruppi di Star Wars ufficializzati da LucasfilmDisney. La sfilata prenderà il via da piazza Municipale e attraverserà corso Martiri della Libertà sino ad arrivare al teatro Comunale. Ospite d’onore nella serata ‘Cinema e Videoclip’, il Festival omaggerà Watts con uno Special Award per aver prodotto film che hanno infranto ogni record d’incasso e ispirato i più importanti registi di videoclip nel mondo. Racconterà la sua lunga e spettacolare carriera, e presenterà un progetto che lo legherà al nostro Paese. Watts è considerato uno dei pilastri dello star system cinematografico, molti dei film da lui prodotti hanno registrato incassi tra i più alti di tutti i tempi (tra questi, la trilogia di Star Wars e i primi tre capitoli di Indiana Jones). Ha lavorato a fianco di alcuni tra i più grandi nomi dell’industria cinematografica mondiale (Steven Spielberg, Stanley Kubrick, George Lucas tra gli altri), ed è stato anche tra gli artefici del successo di 2001 Odissea nello spazio, in qualità di responsabile della produzione. Molti kolossal sono passati sotto la sua produzione e organizzazione: solo per citarne alcuni, ‘James Bond si vive solo due volte’ con Sean Connery, ‘Papillon’ con Steve McQueen e Dustin Hoffman, e ‘Chi ha incastrato Roger Rabbit’, pietra miliare del film d’animazione.