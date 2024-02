Guerritore rilegge ’Ginger & Fred’: "Porto Fellini a teatro per riflettere"

Monica Guerritore e Massimiliano Vado saranno al teatro Comunale di Ferrara con ‘Ginger & Fred’, oggi e domani alle 20.30, mercoledì alle 16. Uno spettacolo riadattato da Guerritore del film per il cinema realizzato da Fellini nel 1986, riflettendo sulla pubblicità in tv e che, da gennaio, è slittato a queste date.

Guerritore, cosa ci può dire dello spettacolo?

"Mi scuso con il pubblico per il cambio di date. A Ferrara c’ero stata nell’85 per il Principe di Homburg e mai più. Sono contenta di tornare. Il pubblico vedrà un gruppo di attori, sosia, persone che vogliono far parte dello show di punta di una televisione commerciale per lo show di Natale. In questo gruppo di dilettanti che ambiscono a un attimo di notorietà si aggiungono due ex ballerini che invece un tempo erano famosi. Arrivano di notte in un albergo dov’era andata via la luce, si troveranno in sala trucco, dove gli altri si riveleranno per la loro reale vita e ciò che c’è dietro le loro maschere. Il grande show si farà realmente, con il pubblico in platea, al quale verrà chiesto di partecipare e vedrà lo show che Fellini aveva predetto, cioè che in tv è tutto un essere sosia, approssimativo, orecchiato, tutto finto".

Qual è il messaggio?

"Questi personaggi non servono per il loro talento ma per riempire gli spazi tra le pubblicità, cercando di esistere per un attimo sotto la luce dei riflettori. Fellini fece la guerra contro le interruzioni pubblicitarie nei film perché aveva capito che avrebbero mangiato il mondo dello spettacolo, il cinema e le arti portate in tv, lanciando la campagna ‘non si interrompe così un’emozione’. Questo accade anche nel momento in cui Ginger e Fred potranno ballare, reindossando quegli abiti dopo 30 anni e forse ritrovare anche il loro legame sentimentale. Ma si interromperà l’emozione".

Critica alla pubblicità?

"E’ un allarme. E’ un modo di farci vedere come siamo e quello che noi vediamo. Il pubblico si troverà all’interno del meccanismo della tv e da solo, potrà riderci sopra. Questo crea una piccola capacità critica. Chi vuole, può correggere. I soldi ci hanno travolto e fanno giare il mondo e i poveri Ginger e Fred, unici portatori del talento vero, sono emarginati e nessuno li riconosce".

Un modo per dire che il talento non siamo più in grado di vederlo?

"Non abbiamo più spazio e tempo per esprimere un talento. Sì, ci sono i talent show ma sono macchine che non hanno il tempo della riflessione, della maturità, per affinare il talento. Tutto dev’essere immediato e subito bruciato per passare a un altra cosa da vendere e macinare pubblicità. E ci chiediamo perché abbiamo perso di vista la grazia, il talento, la bellezza".

Senza gli spot, il teatro dunque è il luogo perfetto per esprimere talento e far riflettere?

"Il teatro ha una funzione umana, che fa riflettere su quello che ci accade attorno e dentro. Della realtà in cui siamo immersi e che se ci ridiamo sopra già ne prendiamole distanze".

Cosa c’è di lei nel suo personaggio?

"La grande aspettativa. La mia è di riuscire a portare a termine il film sulla grande storia di Anna Magnani, molto complicato e costoso, e la situazione produttiva italiana abbastanza in crisi in questo momento. Spero di riuscire a girare quest’estate".

Perché ha sempre scelto di interpretare donne forti?

"Ho sempre scelto personaggi complessi e complicati perché mi piace far capire e ricordarci quanto è complesso e ricco il mondo femminile e combattere l’immagine stereotipata che ci viene dai social e dalla televisione. Personaggi femminili che possono raccontare qualcosa di noi donne".

E’ più difficile per una donna l’ambiente teatro e cinema?

"E’ vero, abbiamo più difficoltà a proporre le nostre storie come se non avessimo la forza di sopportare di fare contemporaneamente l’attrice, di scrivere e dirigere, come fossimo più fragili e meno affidabili. C’è tanto lavoro da fare ma pian piano il modo di pensare si sta spostando".

Cos’è la platea per lei?

"E’ un abbraccio. E io in teatro lo sento. Non ho mai paura. Entro e viviamo insieme la storia. Sempre col sorriso. E il pubblico sento che viene verso di me".