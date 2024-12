"Guerzoni, quel licenziamento quanto costa agli argentani?"

"Guerzoni al momento è stato pagato da Soelia, mentre si attende l’esito del giudizio in Corte d’Appello per l’azione di responsabilità. Come è finita questa partita? E gli argentani quanto dovranno pagare o hanno già pagato?". E’ il tema dell’interrogazione presentata da Gabriella Azzalli, capogruppo di Argenta Rinnovamento. L’ingegner Renato Guerzoni è stato direttore generale di Soelia fino al primo luglio 2020, quando fu licenziato da Andrea Baldini, sindaco appena insediato ma vicesindaco nei due precedenti mandati. La sentenza del Tribunale del Lavoro di Ferrara del 24 novembre 2023 aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato all’ingegner Renato Guerzoni, direttore generale della municipalizzata Soelia, per assenza di giusta causa e di giustificatezza, riconoscendogli l’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità supplementare per 228.278 euro, oltre agli interessi legali e rivalutazione, spese vive e spese legali liquidate in sentenza, altri 9.000 euro circa. Nel corso del consiglio comunale del 27 maggio 2024 l’avvocato Alfonso Ponticelli, temporary manager di Soelia, ha dichiarato che la Società non aveva ancora provveduto al pagamento di quelle somme.Una situazione in cui vuole vederci chiaro Gabriella Azzalli, avvocato di lungo corso e grande esperta della vicenda della municipalizzata. In un’interrogazione chiede al sindaco "se è avvenuto da parte di Soelia il pagamento delle somme riconosciute all’ingegner Guerzoni e, in caso affermativo, il suo preciso importo".